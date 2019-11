NovostiOnline/M. S. | 30. novembar 2019. 12:00 |

Zbog sumnje da je pokušao da ubije Huseina Smakića Huskaru(70), uhapšen je njegov komšija Esko Erović (56), kome je u Višem državnom tužilaštvu određeno zadržavanje od 72 sata, a Huskara se posle ranjavanja u levu ruku obreo u bolnici.

- U seoskoj prodavnici smo igrali šah. Trebalo je da ga matiram, po običaju, kada me je Esko optužio da sam mu ukrao topa. Nastala je frka, ali su nas razdvojili - pričao je Huskara istražiteljima. - Sutradan je naišao na traktoru. Zaustavio se, sišao sa traktora i pucao. Spasao me je instinkt - kazao je Huskara, koji je do sada, uprkos šeretskom duhu, imao nekoliko krvavih okršaja.

Javnost je gotovo zaboravila najbogatijeg čoveka u Osmanbegovom Selu, a možda i na Koritskoj visoravni, nedaleko od Bijelog Polja, posle niza skandala u kojima je imao glavnu ulogu.