23. novembar 2019.

Službenica Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore Mirna Nikčević koja je suspendovana uz novčanu kaznu od 600 evra zbog vređanja vernika Mitropolije crnogorsko-primorske jer je na svom Fejsbuku Hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici nazvala "sramom" uz opasku da bi "spalila sva goveda tamo", saopštila je da su njenu novčanu kaznu platila tri crnogorska ambasadora.Ona je navela da su njenu kaznu platili ambasadori Miodrag Vlahović, Nebojša Kaluđerović i Željko Perović.- Dragi Crnogorci i Crnogorke, Hvala vam za svu podršku koju ste do sada pružili meni i mojoj porodici i hvala što ste izdajnicima pokazali da smo složni i ujedinjeni kad se radi o bilo kome od nas. Hvala na inicijativi da platite kaznu koja mi je izrečena - napisala je Nikčevićeva, i dodala će tri crnogorska ambasadora pokriti ove troškove jer na taj način žele izraziti svoj stav povodom čitave situacije, koji je javan.- To su: Miodrag Vlahović, ambasador Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom Malteškom redu i bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore; Nebojša Kaluđerović, ambasador Crne Gore u SAD i bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore; Željko Perović, ambasador Crne Gore u Austriji, bivši konzul u SAD, bivši pomoćnik ministra spoljnih poslova Crne Gore. Ljudi od kojih sam učila šta znači biti diplomata i kako štititi interese svoje zemlje - navela je Nikčević.Povodom ove situacije, oglasili su se i sami ambasadori zajedničkim saoptenjem, uz poruku da neki od razloga zbog kojih su se odlučili da pomognu "samohranoj majci Mirni Nikčević ne iziskuju, u normalnom svijetu, potrebu za posebnim objašnjenjem".- Kada bi se, naime, za svaku uvredu, omalovažavanje, nipodaštavanje, pretnje i napade, govor mržnje i nacionalističke poruke i pozive (sa mnogobrojnih privatnih, partijskih, institucionalnih, zvaničnih i nezvaničnih, "duhovnih" i svetovnih adresa u našoj Crnoj Gori), kojima se negira sve crnogorsko i sama država Crna Gora, naša istorija, kultura, jezik, crkva, naša tradicija, istorijsko pamćenje i samo naše postojanje i kada se, dakle, udara – ciljano, smišljeno, mučki, orkestrirano i organizovano – na Crnu Goru, pa, samim tim, na sve koji žive u Crnoj Gori – naplaćivao i deseti dio ovoga što Mirna Nikčević treba da plati, mnogo bi se novca sakupilo za crnogorski budžet. Bio bi to stalni i izdašni izvor prihoda za našu jedinu državu! - napisali su oni.- Lako je kazniti Mirnu Nikčević, a teško je trpeti i ćutati na nepoštovanje i ugrožavanje Crne Gore i zatiranje svega crnogorskog - zaključuli su ambasadori.Podsećamo, sudija podgoričkog Suda za prekršaje Sonja Pepeljak donela je rešenje kojim se Nikčević nalaže da plati novčanu kaznu od 600 evra zbog vređanja vernika koji su se na Trojčindanskom saboru okupili ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.U delu crnogorske javnosti ovakav potez tri ambasadora okarakterisan je kao "još jedan skandal neviđenih razmera".