- Vikala sam na njega i izgrdila sam ga. Pitala sam ga da li bi bilo smešno da se radi o njegovoj majci i zahtevala sam da dođe njegov šef. Čovek se izvinio kad je stigao, ali moja deca su tražila da njihova baka ili moja majka bude sahranjena onakva kakvu smo je doveli, čistu i u celom kovčegu. Zatim su otišli u mrtvačnicu po novi sanduk, ali problem je nastao kada uništeni nisu mogli da izvade i leš je ostao da leži na dasci od uništenog sanduka. Zatim su, nekako uspeli da je izvuku iz groba, ali su morali da je ostave da leži na najlonu na sred puta.





- Nisam mogla to da gledam, a ni deca mi nisu dala. Jer bih verovatno dobila srčani udar. Moja pokojna majka je bila mokra i blatnjava - rekla je nesreća žena.







Kako unuci nisu dopustili da se tako sahrani njihova baka, telo su pogrebnim kolima odvezli u mrtvačnicu. Kako priča kćer pokojnice, njna deca nisu bila zadovoljna jer su preminulu površno očistili pa su otišli kući po drugu odeću za sahranu.



Tada je usledilo još jedno neprijatno iznenađenje. Stvari s kojom su je planirali sahraniti su nestale, među kojima su bile i kune koje su stavili u džep.



- U onoj blatnjavoj odeći nije ništa ostalo. Jedva smo zube pronašli - ispričala je Mirjana Preberina pa je istakla kako joj nije u cilju tražiti bilo kakvu naknadu štete već samo da upozori ljude što se sve može dogoditi uprkos velikoj ceni sahrane.



Mrtvačnica je ubrzo poslala izvinjenje porodici, a kao izgovor su naveli da je "kovčeg bio lošeg kvaliteta, a da je vreme bilo kišovito.



- Obaveštavamo Vas o bitnim činjenicama vezanima za taj događaj, s kojima su takođ upoznati i članovi porodice pokojnice. Temeljnim izveštajem odgovornih osoba Gradskog groblja vezanih za taj događaj, kao i razgovora s članovima porodice tokom i nakon sahrane, kao i analize svih dostupnih činjenica i informacija, utvrđeno je da sahrana pokojne Nade Lovrečić obavljen u skladu s procedurom i maksimalno zalaganje osoblja Gradskog groblja u poštovanju osećaja porodice i očuvanja dostojanstva pokojnice. Članovima porkovčega prilikom zatrpavanja zemljom te je učinjeno sve što je bilo u našoj nadležnosti. Radi što potpunijeg uvida u događaj koji se zbio prilikom sahrane, navodimo da je prilikom zatrpavanja kovčega, radi pada veće grude zemlje, došlo do pucanja poklopca. Na zahtjev porodice, obustavljeno je dalje zatrpavanje te je, u dogovoru sporodicom, odabran novi lsanduk s pripadajućom opremom te u mrtvačnici izvršeno presvlačenje pokojnice u novu odeću. Kasnije je obavljena sahrana uz prisustvo članova porodice u skladu sa procedurom. Moramo napomenuti da je prethodnih dana padala izuzetno jaka kiša koja je natopila i otežala zemlju čija je težina uzrokovala puknuće poklopca sanduka.



Isto tako, važno je napomenuti da je oštećeni poklopac sanduka bio lošijeg kvaliteta te iz tog razloga nije izdržao težu grudu zemlje, nije kupljen u našoj poslovnici te ne možemo garantovati za isti. Gradsko groblje dnevno imaju i do 30 sahrana i nikada nismo zabeležili ovakav slučaj. Za sve ukope moraju se poštivati utvrđene procedure kako ne bi došlo do ovakvih situacija. S obzirom na vanrednu situaciju radnici Gradskih groblja poneli su se etički pa su izašli oporodici pokojnice u susret sa svim prethodno navedenim kako bi se pokojnica dostojno sahranila, uprkos nesrećnom događaju koji nije izazvan našom krivnjom. Posle spomenutog događaja gospođa Mirjana Priberina ni bilo koji drugi član porodice pokojne gospođe Nade Lovrečić nije se obratio Gradskim grobljima s bilo kakvim zahtevom ili daljnjom primedbom vezanom uz postupanje zaposlenih Gradskih groblja ili uskraćivanjem bilo koje usluge.



