SRBI, sve do jednog, braniće i telima ako zatreba svoja vekovna ognjišta u Federaciji BiH i neće dopustiti da ih nasele migranti iz Sirije, Avganistana, Pakistana... Oko 30.000 migranata nalazi se u ovom trenutku u BiH, a već duži period traje akcija bošnjačkih političara da ih smeste u Federaciju BiH na područja opština Drvar, Petrovac, Grahovo i Glamoč, gde su Srbi ubedljivo većinsko stanovništvo.

Đorđe Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH, kaže, za "Novosti", da su već uspeli da odbrane lokaciju Medeno Polje kod Glamoča i Petrovca, odnosno da tamo ne bude napravljen migrantski kamp, ali da je sada "naciljano" srpsko selo Lipa kod Petrovca:

- Selo Lipa je sa okolnim selima vekovna srpska zemlja. Tamo islam nikada nije postojao. I nećemo dopustiti da se migranti naseljavaju na grobovima naših predaka.





Prema rečima Radovanovića, iako je vlast u Federaciji BiH već odlučila da ovo bude jedna od lokacija za migrante, to Srbi neće dopustiti.

- Mobilisali smo Srbe u Federaciji BiH. Spremni smo na blokade puteva ako počnu da prebacuju migrante iz Bihaća u selo Lipa - ističe Radanović.

On dodaje da, iako je odluka vlasti u Bihaću da selo Lipa bude lokacija za kršenje Aneksa 7 "Dejtona", odnosno sprečavanje Srba da se vrate na svoja vekovnna ognjišta, očigledno to ne brine nikoga u Sarajevu.

- Cilj je da se migranti nasele na naša ognjišta. Da se podižu kuće i džamije i da, kada jednom dođu, tu i ostanu. Na migrantima mnogi zarađuju u Sarajevu, ali i u Bihaću. Varaju se u Sarajevu ako misle da će Srbi mirno sediti i gledati šta se dešava - kategoričan je Radanović.





U Sarajevu je, kako tvrde sagovornici našeg lista, osmišljen plan da migranti iz islamskih zemalja nasele vekovnu srpsku zemlju i da se na taj način promeni struktura stanovništva u Federaciji BiH, "gde bi Srbi bili totalno pod islamskom čizmom i bez ikakvih prava".

- Migranti su dovedeni u BiH da ovde ostanu. BiH je slepa ulica. Iz BiH oni ne idu nikuda. U toku je složena operacija pod budnim okom SDA i Bakira Izetbegovića da se migrantima naseljava BiH - kaže, za "Novosti", Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.





On pojašnjva da su u BiH stigle desetine hiljada muškaraca, mahom bivših boraca i džihadista, koji su, razočarani porazom Islamske države, pobegli iz svojih država.

- U BiH nemamo posete ambasadora Pakistana, Avganistana ili Sirije migrantskim kampovima. Oni znaju da su se rešili problema i prebacili ga u BiH - ističe Galijašević.

Kako ukazuje, sledeća faza Sarajeva je da migrantima polako počnu da daju i državljanstvo BiH.





