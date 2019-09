M. SEKULOVIĆ | 12. septembar 2019. 06:52 | Komentara: 0

DA glasine u Beranama brzo postanu stvarnost, videlo se nakon poslednje sednice Skupštine opštine, na kojoj je doneta Odluka o održavanju javnih grobalja, kapela i sahranjivanju na teritoriji ove lakalne uprave, kojom je JP "Komunalno" povereno da se osim o Srpskom pravoslavnom groblju, stara i o dva groblja na kojima se sahranjuju građani muslimanske veroispovesti.



- Na toj sednici SO Berane, donesena je sramna odluka o oduzimanju vlasništva nad muslimanskim grobljem Islamskoj zajednici i davanja u vlasništvo Komunalnom preduzeću Berane - izjavio je predsednik Medžlisa Islamske zajednice u Beranama Rifat Ličina, konstatujući da su se takvom odlukom ponovile ružne situacije iz prošlosti kada su imovina IZ i njene svetinje brutalno oduzimane i rušene. Mi u Islamskoj zajednici Berane smo mislili da su ove aveti prošlosti daleko iza nas, ali nas je odluka opštinskog parlamenta demantovala u tome. Posebno smo iznenađeni ponašanjem predsednika Opštine Dragoslava Šćekića. On je najbolje znao svu situaciju, obezbedio naše prisustvo sednici, mada je znao da nas dovodi pred svršen čin, a onda izašao iz sale upravo kad se raspravljalo o ovoj osetljivoj tački dnevnog reda.

Ličina kaže da IZ traži od države Crne Gore i kompletne crnogorske javnosti da zaštite njihova prava i najavljuje da će, kako kaže, "o ovom sramnom činu SO Berane obavestiti i sve međunarodne institucije, ambasade prisutne u Crnoj Gori i Evropsku uniju".

Dragoslav Šćekić





- Ne bih da govorim o neprimerenom rečniku Ličine. Mislim da je to izjavio pod pritiskom nedobronamernih ljudi, poznatih po sličnim akcijama - kaže Šćekić. - Lokalna uprava ima dobru saradnju sa IZ, to su i oni isticali i u svakom slučaju smo iznenađeni ovakvom neprimerenom reakcijom. Istine radi - ja niti glasam u SO, niti sam predlagač Odluke, koja se temelji na zakonu, tako da bi Ličina od koalicije kojoj pripada, koja ima vlast u Crnoj Gori trebalo da traži izmenu zakona, koji ćemo mi i tada poštovati. Sve dok važi ovaj zakon, mi ga se pridržavamo.

ZAKON ZA SVE ISTI

- Zakon o grobljima važi svuda na teritoriji Crne Gore, pa će tako biti sprovođen i u Beranama, svidelo se to nekome ili ne. Politikantstvu nema mesta ni na grobljima ni u zakonu - kaže direktor JP Komunalno, Savo Vučetić, koji ističe da je Islamska zajednica u Beranama, na "čudan način" uspela da 2008. godine upiše muslimansko groblje na svoje ime, ali da je to ispravljeno 2014. godine.



(NE)ZAHVALNOST

ŠĆEKIĆ ističe da je koalicija "Zdravo Berane" besplatno Islamskoj zajednici ustupila ekskluzivnu parcelu za novo muslimansko groblje!

- Ne tražimo zahvalnost, ali podsećamo i naglašavamo da mi sada moramo da eksproprišemo zemljište za novo pravoslavno groblje! Znači, moramo da damo novac da bi pravoslavci imali gde da se sahranjuju - kaže Dragoslav Šćekić, koji je jedini gradonačelnik u Crnoj Gori koji zajedno sa IZ u Beranama priređuje zajednički iftar povodom meseca ramazana.