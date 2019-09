Tanjug | 09. septembar 2019. 12:22 |

Do pet stotina državljana Bosne i Hercegovine nalazi se u izbegličkim ili zarobljeničkim kampovima u Siriji i Iraku, gde čekaju na moguću deportaciju u zemlju u kojoj su rođeni

