DA opozicija ne može ući u Vladu Crne Gore bez novih izbora, kategoričan je premijer Duško Marković, koji je ovih dana poslao poruku da se sve političke priče podno Lovćena završavaju na izborima.

- Vlada se dobija na izborima, ona u parlamentu polaže zakletvu, nudi svoj program i mora da odgovori pred građanima koji su joj dali podršku. Bez izbora opozicija ne može ući u vladu kao državno i političko telo - kazao je Marković.

Ova priča pojavila se uoči za danas najavljenog sastanka opozicije, koji je najavila Draginja Vuksanović, lider SDP, supruga Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića.



- SDP se nada da će susret biti prilika da lideri opozicionih političkih partija i predstavnici poslaničkih klubova razmene mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji i modelima saradnje u susret dijalogu koji se danas očekuje - kazali su iz ove partije, podsećajući da na opozicionom sastanku treba definisati minimum principa o zajedničkom nastupu opozicije u radu odbora.

Iz najbrojnijeg poslaničkog kluba - Demokratskog fronta, poručuju da će za sva dešavanja tokom 2020. odgovarati kolege iz Demokratske Crne Gore, a za izborne zakone DF neće glasati, ukoliko ne dođe do ustavnih promena koje će regulisati položaj srpskog naroda.

- Unapred izgubljena bitka je i kada neko, kao što je Draginja Vuksanović Stanković iz SDP, na sastanak zove sve, samo ne nas iz najačeg i najbrojnijeg opozicionog bloka - kaže Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta.



Vojin Grubač, politički analitičar, kaže, za "Novosti", da opoziciona misao u Crnoj Gori ne postoji!

- Bilo bi lepo videti, u nekoj dalekoj budućnosti, da neki opozicioni lider napiše tekst na neku temu, pa da to pročitamo. Od vlasti to ne očekujemo, jer su njeni funkcioneri daleko od bilo kakve pismene varijante izlaganja stava. Vlast preferira monolog kroz parole, one šuplje, u jednom radu napisane, poput grafita. A opozicija preferira - ništa! Između šupljine vlasti i opozicionog ništa - izbor je lak - ocenjuje Grubač. - Znači, ima da volimo opoziciono ništa, obožavamo njihovu netalentovanost, koju kompenzuju uvredama svima i svakome, divimo se njihovim stremljenjima da "narod nema izbora", te mora glasati njih za lošu opoziciju umesto katastrofalne vlasti! Svi se nadaju da će neko nekad sve smetlati i groznu vlast i nešto manje groznu opoziciju.

"ŠMINKANjE" NEPRIHVATLjIVO

PREMIJER Duško Marković je porukom da nema razgovora o tehničkoj vladi odgovorio na zahtev kompletne opozicije i opredelio kako ona treba da se ponaša u narednom periodu, ocenio je poslanik DF-a Slaven Radunović.

- Bilo kakva vrsta "šminkanja" izbornih uslova je neprihvatljiva i za građane koji dugo godina čekaju prve slobodne i fer izbore, ali i za političare koji na ozbiljan način promišljaju o politici. Ovo je za nas iz DF-a bilo očekivano jer smo znali šta stoji iza tajnog dila koji je napravljen između nekih opozicionih partija i DPS-a - poručio je Radunović.