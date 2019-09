J. Kerbler | 02. septembar 2019. 15:51 |

ZAGREB

OD STALNOG DOPISNIKA

DOK predsedništvo SDSS-a nije donelo odluku napušta li stranka vladajuću koaliciju u Hrvatskoj nastavljaju se provokacije u Uzdolju kraj Knina, ispred kafića ”Petko” gde su nedavno splitski huligani napali goste i vlasnika. Lokalni portali izveštavaju da je u petak popodne ispred ”Petka” iznesen transparent na kojem je pisalo ”Milorade, to se ne zaboravlja”, a navodno su to uradili pripadnici navijačke skupine BBB nakon utakmice Dinama i Hajduka u Splitu. Uz to su izvešena još dva transparenta na kojima je pisalo ”Boričevac – 11 staraca, 44 žene i dece, Bosansko Grahovo – 62 žrtve, Brotnja – 37 žrtava, župa Dvor – potpuno pobijena, Krnjeuša – 200 žrtava, Kulen Vakuf – 900 žrtava” i ”Pijetet sa žrtvama uvek je u nama; ubistva dece, žena i starijih bez imalo srama”.





U samom Uzdolju i okolnim selima u kojima žive Srbi stalno vlada strah, ljudi se boje novih incidenata poput ovog, kada je transparente izvesila grupa mladića koji su se dovezli sa zagrebačkim registracijama. Ljudi se boje za svoju bezbednost, jer su se nove provokacije dogodile istovremeno dok policija čuva kafić ”Petko” i nije uopšte intervenisala.



Nastavljaju se i pritisci na Milorada Pupovca, kojeg je Bruna Esih, koja vodi desnu stranku Neovisni za Hrvatsku tvrdi da je lider Srba u Hrvatskoj ”Vučićev agent” i da bi ga trebalo sprečiti da bude poslanik u Saboru, gde ima pristup poverljivim informacijama. Divljanja usmerena da se kompromituje Pupovca ima na sve strane, pa braniteljska udruženja iz Krapine traži da mu se oduzmu odlikovanja.

Dok se ne donese odluka o ostanku ili odlasku iz koalicije SDSS je dao punu podršku Miloradu Pupovcu. Boris Milošević je rekao da je zabeležen i incident u Biljanima Donjim.