M. S. | 30. avgust 2019. 21:46 | Komentara: 0

-IZ državnog budžeta od početka 2010. do danas isplaćeno je 190 miliona eura po osnovu državnih garancija za kredite koje nisu vratile firme kojima je država bila žirant. Ukoliko se pogleda spisak firmi kojima je plaćeno najviše garancija, očigledno je da se, na ovaj način, mimo pravila tržišne i lojalne konkurencije, favorizuju ona preduzeća čiji je uspon sponzorisao vrh aktuelne vlasti, saopštila je Demokratska Crna Gora, što je i potvrda da je DPS stvorio oligarhijski kapitalizam, sistem bogaćenja uz dosluh sa vlašću i u kojem se gaze osnovna politička, ekonomska i socijalna prava čoveka.- Ako se setimo da je zbog profitnih interesa porodice premijera Đukanovića pre neku godinu Vlada, Predlogom zakona o energetici, direktno prekršila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Zakon o državnoj pomoći, kad je kompanijama u njihovom vlasništvu obezbedila direktne subvencije za proizvodnju električne energije, onda nas ni ovo neće čuditi. Onda je bilo reči o kompanijama "BB hidra", "Bemaks", "Hidroenergija Montenegro", te o "Čelebiću", a sada su na red došle i druge vlasti lojalne kompanije. Tako, u rukama DPS-a, državna pomoć nije ništa drugo do instrument značajnog narušavanja privredne konkurencije i njenog dodatnog iskrivljavanja. Lako je zaključiti da se prema državnoj pomoći DPS ophodi na isti način kao prema dodeli kredita za rešavanje stambenih pitanja funkcionera. A to dalje znači da i ovde važi princip: uzmi od onog ko nema da daš onom ko ima i ko ti je odan. Odane kompanije važe i za najveće donatore DPS-a, te, samim tim, i za uživaoce najvećih iznosa državnih pomoći, čime se kreira sistem za ispumpavanje javnog novca i finansiranje DPS-a, a sve na štetu državnog budžeta i novca svih građana Crne Gore, smatraju Demokrate.