J. Kerbler | 30. avgust 2019. 20:15 > 21:23 | Komentara: 0

Hrvatska predsednica ne samo da nije osudila huliganske napade, gde su stradala i deca, već je u neku ruku trasirala teren da se to toleriše

ZAGREB

OD STALNOG DOPISNIKA

U intervjuu koji je hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sinoć dala HRT-u ne samo da nije izrazila zabrinutost i suosećanje sa žrtvama napada huliganskih bandi u mestima kraj Knina, već je izjavila i da neće da toleriše da se svaki incident tretira kao etničko nasilje. ” Neću da dopustim da se to radi u Hrvatskoj jer veoma je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentarisati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopšte ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netoleranciju i izgreda i takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti”.





Kolinda Grabar-Kitarović ne samo da nije osudila huliganske napade, gde su stradala i deca, već je u neku ruku trasirala teren da se to toleriše. U svega dve kratke rečenice uopšteno je rekla da osuđuje nasilje, ”uvek i svagde”, a onda je u dugom dodatku potpuno izostavila da su huligani tukli sve što su stigli, ali uz vređanje ljudi na nacionalnoj osnovi. Uostalom, sve ono što je potvrdila i hrvatska policija.

Grabar-Kitarović je grubo napala i Milorada Pupovca, ocenivši njegove izjave ”u najmanju ruku bezobraznim i veoma neodgovornim”. ” Gospodin Pupovac izneo je, nažalost, niz neistina na račun vlastite države. On mora da shvati da je on poslanik u Hrvatskom saboru, da predstavlja srpsku zajednicu u Hrvatskoj, hrvatske građane kojima je glavni grad Zagreb, a ne Beograd”.

Podsetila je i da ju je Alekdandar Vučić, kako je rekla, ”molio da ne spominje velikosrpsku agresiju”. ”Kao što vidite molba mu nije uslišena. Velikosrpska agresija je zabeležena, nažalost, krvavim slovima u hrvatskoj istoriji. Ona je samo još jedan totalitarni režim i treba biti i tretiran kao takav. Ona je propala, ona je poražena. Međutim, isto tako svima onima koji i danas prete Hrvatskoj želim veoma jasno da kažem da nikada više niti jedan srpski tenk neće ući u Vukovar, neka se niko time ne zavarava”.

Poručila je i da Srbija neće da deli lekcije Hrvatskoj, jer se nije suočila sa vlastitom prošlosti.