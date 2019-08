Novosti online | 25. avgust 2019. 15:54 | Komentara: 0

Osim toga, advokat Makjanića Ivan Šurjan pokrenuo je i reviziju presude na Vrhovnom sudu tako da je njena pravosnažnost danas, kako se to često i popularno kaže, mrtvo slovo na papiru. "Mrtvije" ne može biti.





Koju godinu kasnije Vuličevići pokreću sudski postupak. Do danas nije okončan.





Prema Ljiljaninim rečima, između njih i Makjanića razvio se prijateljski odnos, čak su pokojnog Josipa i ugostili u Beogradu. No stvari su kasnije krenule u drugom smeru. Vuličević je nakon pravosnažne presude čak uspela i da se uknjiži kao suvlasnica, ali onda je stigao Ustavni sud... I sada opet čeka.





Ustavne sudije navode kako im "nisu poznati podaci da je podnositelj ustavne tužbe rođak premijera, niti da je u postupku svedočio premijerov otac, niti bi te okolnosti, da su i bile poznate Ustavnom sudu, uticale na odlučivanje Ustavnog suda o predlogu za odlaganje izvršenja, niti će uticati na odlučivanje o samoj ustavnoj tužbi" rečenica je kojom Ustavni sud brani svoju nezavisnost od lidera parlamentarne većine koja je birala njegove sudije.





Josip i Andro Makjanić, bratići Andreja Plenkovića, pravosnažnom presudom splitskog Županijskog suda već su ostali bez stana u Starom Gradu na Hvaru koji su, prema mišljenju sudija, bespravno oduzeli porodici Vuličević iz Beograda, kada im je iz Ustavnog suda stigao ne baš uobičajeni spas u zadnji čas.U januaru ove godine veće Ustavnog suda za odlučivanje o ustavnim tužbama pod predsedanjem Ingrid Antičević Marinović privremeno je odložio izvršenje pravosnažne presude jer su Josip i njegov brat Andro podneli ustavnu tužbu. Ustavni sud je smatrao da bi eventualno sprovođenje pravosnažne presude uzrokovala štetu, pa je odložio do rešenja ustavne tužbe.Za 90-ogodišnju Ljiljanu Vuličević valjda ne može nastupiti šteta. Kad je čekala dosad, može još čekati, nelogični je stav Ustavnog suda.O Josipu Makjaniću mediji u Hrvatskoj pisali su nekoliko puta: nedavno, kada je zaposlen u Hrvatskim cestama i ranije, kada je kao građevinski inspektor pravosnažno osuđen zbog primanja mita. Njegova i Andrina majka Anjuška je sestra Marija Plenkovića, premijerovog oca, jednog od svedoka u ovom postupku. Plenković je svjedočio u korist Makjanića, ali sud je odlučio drugačije. Ali, samo do Ustavnog suda koji je zaključio da sudska odluka treba sačekati još neko vreme. Inače, Josip živi na Hvaru, gde je i sporni stan - u porodičnoj kući Makjanića, dok je Andro nastanjen u Rijeci.Spor Makjanića i Vuličevića tipična je hrvatska pravosudna ujdurma duga dvadesetak godina. Splitski Županijski sud konačno je u junu prošle godine pravosnažno utvrdio da je danas 90-ogodišnja Ljiljana Vuličević vlasnica stana u kući u Starom Gradu za koji Makjanić, a i Plenković stariji, tvrde da pripada njihovoj porodici. Vuličević je svoje pravo dokazivala na razne načine - od kupoprodajnog ugovora koji su ona i pokojni suprug Radojko potpisali u julu 1986. godine s Josipovim i Andrinim pokojnim ocem, takođe Josipom Makjanićem, preko potvrda o plaćanju poreza, pisama razmenjivanih s pokojnim Makjanićem, do potvrda o novcu koji su slali Makjanićima za plaćanje režija...Plenkovićev otac tvrdio da se iza kupoprodajnog ugovora krije pozajmica novcaMakjanići, a i Plenković, tvrde, da se Vuličevića uopšte ne sećaju, da su kroz kuću prolazili brojni gosti, pa možda i oni, a da je ugovor s Ljiljanom i njenim pokojnim suprugom bio fiktivan, kako je tvrdio premijerov otac Mario. Prema njegovim rečima, niko u porodici nije znao za ugovor s Vuličevićima, odnosno kuća 1986. godine nije bila ni dovršena - iako tvrdi i da su je Makjanići iznajmljivali turistima.Konačno, Plenković je zaključio da se iza tobožnjeg kupoprodajnog ugovora krije pozajmica novca uz kamatu, "a taj ugovor da bi bio kao osiguranje". Mariju Plenkoviću novinari Index.hr su poslali mejl, na koji im još nije odgovorio.Bilo je u dugom sudskom postupku i drugačijih svedočenja. Prema jednome, prijatelj Vuličevića iz Korčule došao je 1994. godine kod mlađeg Josipa Makjanića - stariji je već preminuo - koji ga je lepo primio i obećao da će čuvati stan, pa mu je prijatelj dao ključ. Već 1996. godine, druga pesma. Na Hvar stižu Ljiljanini rođaci iz Zagreba i zatiču Josipovu suprugu koja "nije htela da ih pusti dalje od ulaza u dvorište, bila je vrlo neljubazna, te govorila da se njen suprug bori za Hrvatsku, a oni pomažu Srbima".Ljiljana Vuličević od 2000. godine živi u Kanadi kod sina. Bila je profesorka u beogradskoj klasičnoj gimnaziji i na Filozofskom fakultetu, a u penziji je od 1998. godine. Pokojni suprug bio je direktor Philipsa za Jugoslaviju, pre toga radio je na elektrifikaciji železničkih pruga. Umro je 1990. godine. Na pitanja odgovara koncentrisano, dobro pamti mnoge detalje.- Oni čekaju da ja umrem - počinje Ljiljana svoju priču osvrtom na beskrajan sudski postupak.- Čudi me da hrvatski pravni sistem sebi može da dopusti da posle svih odugovlačenja ovako jednostavan slučaj stigne do Ustavnog suda. Kako sam ja to narušila hrvatski Ustav? Kupovinom stana od 43 kvadrata? Obraćala sam se i hrvatskim predsednicima, jer je predmet godinama ležao po fiokama i svaki put sam dobijala pristojan odgovor da idem redovnim sudskim putem, što sam i činila - priča Vuličević pa se vraća u prošlost.- Do stana smo došli slučajno. Moj muž je našao oglas u novinama, a moji su roditelji imali kuću pored Budve. Prodali su je, podelili novac, pola je dobio brat, pola ja. Muž i ja hteli smo kuću u Hrvatskoj, volimo tu obalu, kristalno čisto i bistro more. Kad smo našli oglas, otišli smo na Hvar i kupili stan od Josipa Makjanića, platili ga, overili ugovor, platili porez, prijavili stan opštini - priseća se Ljiljana.A stan su Makjanići prodali, svedoči Ljiljana, jer im je ponestalo novca za izgradnju kuće.Kada je dovršen, u njemu su proveli svega dva leta. Već 1989. godine suprug joj se razboleo, sledeće godine umire, počinje rat.- Više nikad nismo otišli na taj Hvar.Problematičan odgovor Ustavnog suda RHŠto je rekao Ustavni sud o ovome?- Člankom 67. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH propisano je da ustavna tužba, u pravilu, ne sprečava primenu osporenog akta. No, na predlog podnositelja ustavne tužbe, Ustavni sud može da odloži izvršenje do donošenja odluke ako bi izvršenje prouzrokovalo podnositelju ustavne tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odlaganje nije suprotno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela nekome veća šteta - započinju mejl ustavne sudije. Prema njihovu mišljenju, dakle, 90-godišnja Ljiljana Vuličević može još da čeka, ali bi sprovođenjem izvršenja za premijerovog rođaka, brata od tetke, nastala šteta "koja bi se teško mogla popraviti".Ustavni sud se silno brine za štetu koji bi mogli da pretrpe Plenkovićevi rođaci.Da su "u konkretnom slučaju" doneli rešenje o privremenom odlaganje izvršenja, jer je jedan premijerov rođak penzioner sa nešto više od 2.000 kuna mesečnih primanja (oko 32.000 dinara), drugi je nezaposlen, a prema pravosnažnoj presudi su bili dužni da isplate malo više od 256.000 kuna (oko 4.080.000 dinara) "sa zakonskom zateznom kamatom od 10. januara 2004. godine".Ustavni sud, nadalje, nakon 21 godine sudovanja lucidno je zapazio kako je reč o "pravno složenijem predmetu", da mu je "za odlučivanje o navodima ustavne tužbe o povredi ustavnih prava potreban spis predmeta, jer se bez njega neće moći meritorno odlučiti o navodima ustavne tužbe, a spis se nalazi kod Vrhovnog suda te u ovom stepenu razmatranja u ustavnosudskom postupku nije moguće isključiti nastanak štete za podnositelje, ako bi bio pokrenut postupak izvršenja osporenih presuda".Drugim rečima, Ustavni sud smatra da bi veću štetu pretrpeli Makjanići kad bi došlo do izvršenja presude, nego Ljiljana Vuličević kad joj se poručuje da još čeka.Iz Plenkovićevog kabineta novinari Index.hr su dobili kratku informaciju kako se "radi o privatnim stvarima gospodina Makjanića koje nemaju nikakve veze s predsednikom Vlade".Javili su se i Ivanu Šurjanu, advokatu porodice Makjanić. Odgovorio im je mejlom u čijem ih je uvodu podsetio da su akteri postupka bili s jedne strane bračni par Vuličević, a s druge Josip i Andro, te njihova pokojna majka Anjuška, rođena Plenković, "koja je i učsetvovala do svoje smrti u ovoj parnici", dok je njen suprug Josip umro pre.