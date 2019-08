Tanjug | 23. avgust 2019. 13:18 > 14:12 |

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S), Milorad Pupovac, predsednik SNV, Boris Milošević, i poslanica Dragana Jeckov, poručili su danas u Hrvatskom saboru da im je dosta napada na Srbe u Hrvatskoj, koji, kako su rekli, nisu ni spontani ni izolovani, već organizovani.Nakon što je Pupovac pobrojao sve napade na Srbe koji su se u Hrvatskoj dogodili u poslednjih nekoliko meseci, Milošević je konstatovao da napadi u kafićima u Uzdolju i Đevrskama nisu ni izolovani ni spontani, već organizovani napad."Nije se tu radilo o kafanskoj tuči ili obračunu navijača. Napadači su znali koga će na tim mestima zateći. Znali su da se tamo okupljaju lokalni Srbi", rekao je Milošević.Istakao je da su ti organizovani napadi bili motivisani mržnjom I netrpeljivošću prema Srbima.“Danas je prihvatljivo nekoga udariti zato što je Srbin", rekao je Milošević na konferenciji za novinare koju su mnogi portali prenosili uživo.Jeckov je poručila da hrvatsko društvo trpi zbog nasilničkog ponašanja.Sutra se, kazala je, to može dogoditi nekom drugom.“Osude više nisu dovoljne, potrebno je drugačije delovati. Potrebno je stvari nazvati pravim imenom. Tek će se tada proizvesti željeni efekti koji su potrebni našoj državi. Dolazimo u situaciju da se nasilničko ponašanje toleriše, da se ovakvi događaji relativiziraju i da se sve nakon nekoliko dana zaboravi", rekla je.Jeckov, koja je poslanica u Hrvatskom saboru i potpredsednica SDS S je konstatovala da takve poruke nisu dobrodošle."Oni koji to rade ne vole Hrvatsku”, poručila je.Za napade na Srbe u Udolju i Đevrskama, Pupovac je odgovornim označio hrvatsko društvo.Uz podsećanje na sve napade koji su se na Srbe u Hrvatskoj dogodili u poslednje vreme, Pupovac je poručio: “Nama je dosta”.Istakao je da poslanici, hrvatski evroposlanici, članovi diplomatskog kora i ministri u hrvatskoj vladi veličaju ustašku ideologiju.Komemoracije i godišnjice na kojima se kliče “za dom spremni” nose poruke netolerancije, naveo je Pupovac i dodao:“Nismo uspeli te događaje da lišimo ratovanja, oživljavanja ratovanja. Neki ciljano i namerno žele da proteraju Srbe iz Hrvatske”.Pupovac je rekao i da državne politike Hrvatske i Srbije ratuju oko kvalifikacija nevodeci računa kako to utiče na život ljudi u dvema zemljama.Primetio je da se sve to događa od 2014., od kampanje za “Hrvatski Vukovar, uništavanje ćiriličnih ploča i šatora pred Ministarstvom branitelja."Potom se prisetio razgovora koji je pre 22 godine vodio s pokojnim Franjom Tuđmanom, prvim predsednikom nezavisne Hrvatske."Pitao me šta mogu učćiniti za vas. Rekao sam mu, ''za mene ništa, ali učinite da stari ljudi koji su ostali nakon Oluje mogu živeti u miru''. Danas, 2019. godine, morao bih ponovno da uputim takav apel”, rekao je Pupovac i dodao da bi hrvatsko društvo danas trebalo da bude toga svesno.Ne isključujući mogućnost da se zbog, kako je rekao, "opsesivne mržnje prema Srbima" istorija ponovi, Pupovac je najavio da će zbog poslednjih događaja u Hrvatskoj koji se tiču napada na Srbe obratiti međunarodnim institucijama.Predsednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta je danas, povodom napada na srpskog povratnika Dobrivoja Arsića u okolini Rijeke, rekao da je to još jedan u nizu primera sramnog i etnički motivisanog ponašanja hrvatske policije koja, dodaje, štiti pojedince i grupe ustaške orjentacije koji napadaju preostale Srbe u Hrvatskoj.Linta podseća da je sedamdesetogodišnji Arsić, koji je težak srčani bolesnik i ima dva ugrađena stenta, brutalno pretučen u utorak uveče u mestu Viškovo kod Rijeke."Grupa ustaša je ispred stambene zgrade prvo verbalno napala Arsića psujući mu majku četničku i govoreći mu da se seli u Srbiju, a zatim je svirepo fizički napadnut. Ekipa policijske uprave Primorsko-goranske županije nije došla na pozive Arsića dok su trajale verbalne pretnje već tek nakon što je pretučen", navodi Linta u saopštenju.Kako dodaje, policija je od Arsića tražila da ne podnosi prijavu za verbalni i fizički napad i rekla mu da će, u slučaju da podnese prijavu, protiv njega podneti prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira, a batinaše samo upozoriti da to više ne čine."Ovo je jedan u nizu primera sramnog i etnički motivisanog ponašanja hrvatske policije koja štiti pojedince i grupe ustaške orjentacije koji sve češće i žešće verbalno i fizički napadaju preostale Srbe i šire mržnju prema svemu što je srpsko", ocenio je Linta.Istakao je da za sve češće fizičke i verbalne napade iz mržnje na Srbe, ispisivanje ustaških i nacističkih grafita i stvaranje atmosfere straha i uznemirenosti glavnu odgovornost snosi vlast u Hrvatskoj."Tragična je činjenica da dok hrvatski premijer Plenković i njegovi ministri u javnosti ponavljaju bezočnu laž o velikosrpskoj agresiji, ustaške snage sve bezobzirnije napadaju Srbe. Jasno je da ponavljanje ustaške teze o velikosrpskoj agresiji od strane državnog vrha u suštini predstavlja poziv na obračun sa preostalim Srbima u Hrvatskoj", rekao je Linta.On je apelovao na Evropsku komisiju i Evropski parlament da zahtevaju od hrvatske vlasti da Hrvatski sabor ukine, kako je naveo, skandaloznu i proustašku Deklaraciju o Domovinskom ratu iz 2000. godine kojom se Srbija i krajiški Srbiji neosnovano optužuju da su tobože izvršili agresiju na Hrvatsku.Takođe, Linta apeluje na Evropsku komisiju i Evropski parlament da zahtevaju od hrvatske vlasti da se organizatori i počinioci sve češćih fizičkih napada na Srbe što pre identifikuju i najstrože kazne.