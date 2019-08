M. S. | 23. avgust 2019. 12:08 |

Marko Milačić, lider Prave crne Gore, kako je objasnio na svom Fejsbuk profilu, došao je na područje Andrijevice, na poziv meštana uznemirenih ulaskom policije Albanije na teritoriju Crne Gore.

Pročitajte još: ŽITELjI SELA UZNEMIRENI DOLASKOM ALBANSKE POLICIJE: Šta će njihove patrole ispod naših komova?





- Haradinaj je pre nekoliko dana kazao da je uspeo da zaštiti teritoriju Crne Gore i da se oko korekcije granica dogovorio sa Duškom Markovićem. Crnogorska policija je o dolasku Albanaca na našu teritoriju dala saopštenje tek kada su to mediji ''provalili''. Je li to bezbednost, je li to suverenitet, koga Crna Gora čuva od srpskih intelektualaca i pesnika, zapitao se Milačić, koji se sa trobojkom Kraljevine Crne Gore fotografisao na teritoriji Albanije, odmah iza graničnog kamena sa oznakom SFRJ.