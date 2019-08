J. Kerbler | 23. avgust 2019. 10:55 > 12:10 |

Dan pre brutalnih napada na Srbe u kninskom kraju u Viškovu, gradiću kraj Rijeke pretučen je Srbin Dobrivoje Arsić.Kada je želeo da parkira kombi pred zgradom u kojoj stanuje i gde uvek ostavlja vozilo došlo je do sukoba sa komšijom koji je eskalirao do te mere da je prvo izvređan na nacionalnoj osnovi, a onda je komšija počeo da udara i po njegovom kombiju.Na kraju je Arsić i fizički napadnut, psovana mu je ”srpska majka” i dobio je više udaraca u glavu i telo.Policiji je dugo trebalo da uopšte dođe do mesta gde je Arsić napadnut. Kako je i srčani bolesnik, koji je prošao operaciju srca, lekari su konstatovalo predinfarktno stanje, a policija se zadržala svega par minuta na uviđaju.Dobrivoje Arsić devedesetih godina je izbačen iz svog stana u Rijeci, a vratio se u Hrvatsku 2000. i dobio smeštaj u Viškovu.Napadači su znali i kako se zove i koje je nacionalnosti, a na kraju policija nije podnela ni prijavu protiv napadača.