23. avgust 2019. 11:18

U policijsku stanicu u Kninu privedena su dva mladića koje se sumnjiči za napad u Đevrskama, kada su pretučeni vlasnici kafića u kojem su gosti gledali utakmicu zagrebačkog ”Dinama”.



Reč je o 28-godišnjaku i 25- odišnjaku koji su ” g olfom” šibenskih registracija došli do kafića, vređali Srbe i naneli ozlede vlasniku.

Policija ih tereti isključivo zbog narušavanja reda i mira, a jednog od njih i zbog vožnje u alkoholizovanom stanju.



Kada je policija zaustavila ” g olf” vozač nije pristao ni na alkotest, a za te prekršaje je u Hrvatskoj po novom zakonu predviđena kazna i do 4.000 evra.

JANDROKOVIĆ: DRŽAVNI VRH UČINIO SVE DA POČINIOCI BUDU KAŽNjENI



Predsednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izjavio je danas da je hrvatski državni vrh učinio sve što je u njegovoj moći da napadači na Srbe kod Knina bud sankcionisani.



Za Jandrokovića je, kako kaže, potpuno jasno da je policija preduzela potrebne radnje i već uhapsila određeni broj ljudi, a poruke državnog vrha osuđuju taj napad.



“Očekujemo da svi budu uhapšeni i strogo kažnjeni, da bismo poslali poruku da se takvo nasilje osuđuje”, rekao je Jandroković, prenela je zagrebačka TV N1.



Trendovi su, kazao je, da ekstremni elementi imaju određenu snagu.



Dodao je da političke stranke osuđuju nasilje i promovišu toleranciju i međusobno uvažavanje.



“Svi važni politički faktori i učesnici političkog života osudili su taj čin i tražili da počinioci budu pronađeni”, tvrdi Jandroković.



JANDROKOVIĆU NESHVATLjIVO DA BILO KO DRŽI FOTOGRAFIJU PAVELIĆA



Predsednik hrvatskog parlamenta, Gordan Jandroković, izjavio je danas da mu je neshvatljivo da bilo ko u Hrvatskoj u svojoj kući drži fotografiju poglavnika NDH, Ante Pavelića.



Hrvatski mediji javili su ranije da je policija u kući bivšeg ministra uprave Lovra Kuščevića, koju je izdavao turistima, pronašla na kaminu u jednoj od prostorija fotografije Pavelića i prvog hrvatskog predsednika Franje Tuđmana.



Iako je Kuščević to demantovao, Jandroković kaže da mu je to neshvatljivo.



"Neshvatljivo mi je da bilo ko u Hrvatskoj ima u kući sliku Ante Pavelića. Kuščević je to demantovao. Nije normalno bilo gde, pa makar i privatno, imati Pavelićevu sliku", rekao je Jandroković, prenela je zagrebačka N1 tv.



PLENKOVIĆ POKRENUO SVE POLITIČKE RESURSE ZBOG NAPADA U KNINU



Dan nakon što je hrvatskii premijer, Andrej Plenković, za napad Srba na teritoriji Knina rekao da je to “delo pojedinca, a ne klima u društvu”, naložio je da se svi policijski resursi angažuju da se počinioci tih napada otkriju.



"Želimo da se svi resursi policije angažuju i da se otkriju svi počinioci”, rekao je Plenković tokom posete Vrbovskom, prenela je zagrebačka N1 tv.



Do promene Plenkovićevog stava o ovim napadima došlo je nakon što je predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S), Milorad Pupovac, novinarima ranije danas kao glavnog krivca označio “klimu u hrvatskom društvu”.



Pupovac, čija stranka podržava Plenkovićevu vladu, je govoreći novinarima o napadima na Srbe kod Knina, rekao da nije zadovoljan statusom srpske manjine u Hrvatskoj i najavio da će se tim povodom obratiti međunarodnim institucijama.



Podsetivši da su vlada i on “momentalno osudili incidente”, Plenković je rekao:



“Moramo delovati kao samopuzdan narod koji ceni postojanje manjina i štiti njihova prava. Želimo da se svi resursi policije angažuju i da se otkriju svi počinioci. Treba sve preduzeti da se oni otkriju, kazne i sankcionišu…”, rekao je Plenković.



Najavio je da će nakon njegovog jutrošnjeg sastanka s ministrom unutrašnjih poslova Davorom Božinovićem i šefom hrvatske tajne službe (SOA) u Knin otići direktor policije Nikola Milina.



Rekao je i da na takva (ne)dela treba da reaguju institucije koje su za to zadužene



“Vrlo decidirano odlučno i jasno sam osudio taj incident", kazao je Plenković.