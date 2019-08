S. Đokić | 20. avgust 2019. 23:02 | Komentara: 0

Po nalogu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića u utorak veče je u Podgorici uhapšen Dejan Sekulić, kum Duška Kneževića. To je u ime Atlas grupe saopštio Kneževićev advokat Zdravko Đukanović koji tvrdi da je Sekulić uhapšen bez ikakvog pravnog osnova i suprotno zakonu.





"Postupanje Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici se može okarakterisati kao otvoreni teror prema svim licima koja su bliska Dušku Kneževiću. Cilj ovog terora je njihovo zastrašivanje, a smisao je stvaranje sve jačeg pritiska na Duška Kneževića, kako bi odustao od svoje borbe i od otkrivanja nezakonitosti u vrhu izvršne vlasti Crne Gore, navodi se u saopštenju advokata Đukanovića.





postupku koji se vodi protiv Kneževića.





saslušan i u Specijalnom državnom tužilaštvu i to saslušanje je trajalo gotovo dva sata. Iako sam branilac Duška Kneževića, meni nije dozvoljeno da prisustvujem ovoj radnji, dodaje advokat Đukanović.





Nakon saslušanja, piše u saopštenju, negde oko 17 sati, Sekulić je napustio zgradu tužilaštva, a sat kasnije je uhapšen i to u trenutku kada je nameravao da se nađe sa svojim bratom. Advokat Đukanović dodaje da je kao njegov branilac pokušao u više navrata da stupi u kontakt sa specijalnim državnim tužiocem i starešinom specijalnog policijskog tima, ali se niko nije odazivao na pozive.





Milivoja Katnića, saopštio je advokat Đukanović.





Objašnjava da je zajedno sa Sekulićem došao u utorak jutro u Podgoricu postupajućipo pozivu policijskih službenika kako bi dao izjavu kao svedok u krivičnom" Sekulić je davao izjavu pred policijskim službenikom specijalnog policijskogtima u periodu od 9 časova do 11:45 časova. Dejan Sekulić je dao izjavu u svojstvu građanina i davanju ove izjave sam prisustvovao kao njegov advokat, u skladu sa zakonom. Nakon toga, policijski službenici su obavestili specijalnog tužiocaLidiju Vukčević da je saslušanje završeno, koja je nakon toga telefonom pozvalaSekulića i rekla mu da mora da i kod nje da izjavu u 15časova. Sekulić je"Otišao sam u sedište specijalnog policijskog tima, ali su me tamo obavestilida tamo nema nikog od pripadnika ove policijske jedinice. Od strane uniformisane policije u Centru bezbednosti Podgorica obavešten sam da je Dejanu određeno zadržavanje u trajanju od 24 časova i da će u sredu biti saslušan. Po mom uverenju, ovakvo postupanje predstavlja drastičan i nezapamćen vid zloupotrebe službenih ovlašćenja i, kako sam već naglasio, nastavak još ekstremnijeg otvorenog terora prema članovima porodice i prema licima koja su bliska Dušku Kneževiću. Taj teror je započet početkom 2019. godine i nastavljen do danas u sve jačem intenzitetu, prvo određivanjem pritvora prema Svetlani Mijatović, a sada i određivanjemzadržavanja Dejana Sekulića, a sve po nalogu Glavnog specijalnog tužiocaDodaje da će odbrana, bez obzira na ovakav način nezakonitog postupanja, otvorenog terora i pokušaja zastrašivanja i dalje reagovati jednakim intenzitetom, svim pravnim sredstvima, i to protiv svih nosilaca izvršne vlasti koji su u ovakve radnje uključeni.