18. jun 2019.

Zamenik predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović izjavio je da na sednici Kolegijuma ovog doma u svojstvu komisije nije u potpunosti usvojen dnevni red vanredne sednice koja je prekinuta u petak, 14. juna, i najavio da poslanici SNSD neće prisustvovati nastavku te sednice.- Naš stav je da nećemo da učestvujemo dok se ne ispune uslovi. Mi zahtevamo redosled, a to je da se prvo izabere Komisija za izbor Saveta ministara, a onda ostala radna tela i onda možemo da radimo punim kapacitetom, pojasnio je Radmanović.Prema njegovim rečima, oni koji traže hitne sednice i optužuju SNSD za neki nerad u parlamentu zaboravljaju da su oni sprečili da bude konstituisana Komisija za izbor Saveta ministara i da počne da radi.- Oni su pobrkali lončiće. Mi mislimo da hitno treba izabrati Savet ministara i odmah sve ostalo počinje da radi. Teško parlament u ovom sazivu sa ovakvom većinom može da razmatra ono što sadašnji Savet ministara u tehničkom mandatu predlaže, naglasio je Radmanović.Prema njegovom mišljenju, nije mogao da bude jedinstven stav o nastavku vanredne sjednice niti je to potrebno, jer je to poslovnički rečeno, odnosno sednica mora da bude nastavljena tamo gde je prekinuta.-To može da izazove drugu vrstu problema jer se na drugi način glasa u nastavku sednice. Verovatno će biti usvojen dnevni red, jer da bi on bio osporen u drugom krugu glasanja treba 10 glasova protiv. Sada se ne vidi 10 entitetskih glasova protiv. Ako nas nema, može da prođe dnevni red, pojasnio je Radmanović.On smatra da to samo pravi probleme BiH, jer oni kojima su "puna usta BiH" ustvari samo prave probleme u funkcionisanju BiH.Prema njegovim rečima, stav SNSD o neučestvovanju u nastavku vanredne sednice Predstavničkog doma može da se i promeni ukoliko političke partije i njihovi lideri prihvate da se ide na izbor Saveta ministara.-U takvoj situaciji ova sednica postaje nepotrebna jer bi tačke dnevnog reda koje su oni predložili redovno dolazile sa boljim materijalima nego što su oni predložili. Ako ne bude toga, onda mi ne idemo i ne učestvujemo u nastavku sednice, ponovio je Radmanović.Na sastanku političkih direktora članica Upravnog odbora PIK sa članovima Zajedničkog kolegijuma parlamenta BiH zauzet je stav da treba formirati vlast na nivou BiH, ali nije bilo uplitanja članova PIK kako treba raditi, što je dobro, jer je to unutrašnje pitanje BiH, kaže Radmanović.