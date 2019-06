I. STOJADINOVIĆ | 18. jun 2019. 11:15 |

ĐORĐE Stojović iz Martinića, kod Danilovgrada, postao je heroj sa samo 13 godina, tako što je spasao druga koji se davio u reci, otrgavši ga od sigurne smrti iz nabujale Zete. O njegovom plemenitom podvigu, sasvim zasluženo, danima bruji čitav region. Naime, Đorđe se prošle sedmice, sa godinu dana mlađim M. D. i njegovom sestrom spustio na obalu Zete ne bi li se uz igru rashladili u tropskom danu, a dečja igra zamalo da se pretvori u jezivu tragediju.

Kako je ispričao Đorđe, on se prvi odvažio da se sa sajlom, koju kupači koriste kako bi se prebacili sa jedne na drugu obalu, ili skoče u vodu, pređe na drugu stranu reke. Isto je zatim poželeo i M. D., iako je neplivač.

- Po povratku ka obali, M. D. je dotakao nogama vodu i sajla se zaustavila, a kako su mu ruke bile klizave od znoja, skliznuo je sa sajle i pao u vodu. Pošto ne zna da pliva, panično je pokušavao na sve načine da se održi na površini, ali je brzo počeo da se davi - priseća se kritičnog trenutka hrabri dečak.

Kako dalje navodi, našao je štap koji je pokušao da dobaci M. D. i povuče ga ka obali, ali posle tog neuspelog pokušaja, Đorđe više nije hteo da čeka, već se i ne razmišljajući o riziku, bacio u vodu da ga spase. Đorđe je i u tim trenucima o svemu mislio, pa je prethodno skinuo majicu, kako ga drug u pokušaju da ispliva, ne bi povukao za nju i obojica ne bi završila pod vodom.

- U trenutku kada sam doplivao do njega, on se već onesvestio. Uhvatio sam ga ispod pazuha i poslednjim atomom snage izvukao na obalu. Tada sam, onako kako sam to gledao na filmovima, počeo da mu pritiskam grudi kako bi izbacio vodu i počeo da diše - priča Đorđe.

Na svu sreću, plan mu je pošao za rukom, pa je Đorđe otrčao da potraži pomoć. Iako u šoku, dečak je ostao priseban i bosonog i bez majice otrčao do najbliže kuće, ispričao im šta se desilo, te je i Hitna pomoć ubrzo bila na putu.

- Bio sam i dalje uplašen i počeo sam da plačem. Ali M. D. će biti dobro, to je najvažnije. Još je u bolnici, ali očekujemo da uskoro izađe - kazao je Đorđe.

Mladi heroj plašio se i reakcije roditelja, jer su se do Zete spustili bez odobrenja roditelja. Kako kaže, malo su vikali na njega, jer su i oni bili preplašeni...





PONOSAN OTAC RADOVAN

- SADA je najvažnije da je M. D. dobro, iako smo svi, zajedno sa tom porodicom pošli kroz veliki stres i traumu. Sreća u nesreći je što je M. D. izgubio svest, jer da je moj sin odmah zaplivao i pokušao da ga izvuče, ishod bi bio mnogo gori. Sve vreme pokušavam, ali ne mogu da se otrgnem od tih misli - kazao je, za "Novosti", Đorđev otac Radovan, ističući istovremeno ponos što je njegov sin u kritičnom momentu reagovao na pravi način.