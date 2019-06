I. D. STOJADINOVIĆ | 17. jun 2019. 08:15 |

KUPOVINOM u radnjama polovne odeće, osim što se uštedi novac, može se obezbediti kvalitetan i unikatan komad garderobe. Nije retkost da se u nekom od desetak butika polovne odeće u Podgorici naiđe i na odevni predmet koji potpisuje neka od svetski poznatih modnih kuća. Ipak, kako tvrde neki od vlasnika tih prodavnica, iako je interesovanje Podgoričana za garderobu koju prodaju poslednjih godina poraslo, i dalje ima mnogo onih koji imaju odbojnost prema polovnoj odeći ili se stide da uopšte uđu u takve radnje.

Radnica u jednoj od tih prodavnica ističe da se sve više ljudi odlučuje za kupovinu polovne odeće, a kako veruje, na to je uticala kupovna moć građana, ali i to što su ljudi s vremenom počeli da uviđaju da je reč o kvalitetnoj robi.

- Garderoba koja se može naći u većini Sekend hend radnji nabavlja se uglavnom sa zapadnog tržišta. Nije reč samo o polovnom odeći, već i nenošenoj, koja je kupljena na rasprodajama. Dosta toga nije uspelo godinama da se proda kod njih, pa onda oni to nude po znatno nižim cenama. Ono što znaju naše stalne mušterije, ali i svi koji su nekad kupili nešto od polovne garderobe - reč je o veoma kvalitetnim proizvodima. Jedino što može biti problem jeste to što uglavnom imamo samo jednu veličinu nekog komada odeće, pa osim što kupac izabere nešto po svom ukusu, mora da se pogodi da bude baš njegov broj - priča Vera, prodavačica u sekend hendu.

Pročitajte još - Kad Crnogorac plete džempere

Slično govore i u konkurentskoj radnji. Vlasnica, koja nije želela da se predstavi, kaže da garderobu pretežno nabavljaju iz Nemačke i Holandije, ali i da ima odeće iz Amerike. Tvrdi da, iako mnogi veruju da se u njihovim radnjama mogu naći uglavnom demode modeli, ima mnogo klasičnih, svevremenskih, ali i modernih, unikatnih komada.

- Imamo stalne mušterije, koje dolaze svaki put kada stiže nova garderoba. Iako su to uglavnom žene, kupuju i muškarci. Uvek volim da istaknem da kod nas dolaze razne generacije, ali i ljudi različitih profila i društvenog statusa. Među stalnim kupcima imamo i profesore, bankare, studente i penzionere. Svakako nije pravilo da kod nas kupuju samo ljudi sa slabom platežnom moći - kazala je vlasnica radnje.

Upravo u tom trenutku je garderobu razgledala jedna od stalnih mušterija, studentkinja Milica Jovanović, koja kaže da se često počasti nekim komadom odeće.

- Volim unikatne stvari, i to se često može naći u sekend hend radnjama. Osim toga, očigledna je razlika u kvalitetu garderobe kada se upoređuje sa buticima koji sada većinom odeću nabavljaju iz Kine. Ne kažem da ne kupujem i na drugim mestima, ali ako imate strpljenja da "kopate" među polovnom robom, zaista možete naći sjajne stvari. Mnogi ne žele da priznaju da kupuju polovnu odeću. Podgoričani su inače poznati po tome da "boluju" od skupih stvari. Ja taj kompleks nemam, i posebno mi je drago kad mi neko udeli komplimet za stajling, a ja ponosno istaknem kako sam sve to priuštila za malo novca - priča kroz smeh Jovanovićeva.

ZA SVAKOG PONEŠTO

U PRODAVNICAMA polovne garderobe cene su vrlo pristupačne, majice se mogu naći po ceni od jednog do pet evra, a najskuplja dukserica košta devet evra. Za nekoliko evra može se kupiti i suknja, pantalone i košulja. Haljinu koju izaberete među šarenilom mnogobrojnih komada platićete od pet do 15 evra, a isto važi i za sakoe. Nešto skuplje su jakne, i za njih morate izdvojiti od 15 do 30 evra, dok se kožne varijante jakni mogu naći po ceni od 30 do 40 evra. Osim garderobe, u nekim radnjama se prodaju i obuća, torbe i razni modni detalji.