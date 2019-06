Novosti online | 16. jun 2019. 18:24 |

Glumac Emir Hadžihafizbegović gostujući u jednoj hrvatskoj emisiji komentarisao je i priče da se za vreme rata pojavljivao na skupovima i okupljene pozdravljao sa tri prsta."Pokažite mi tu sliku, to je stvarno budalaština. Ne želim uopšte da se bavim tom blasfemijom", rekao je šokirano.Voditelj emisije "Nedeljom u 2", Aleksandar Stanković nakon toga je pozvao režiju da mu do gostovanja nabave fotografiju na kojoj navodno Hadžihafizbegović drži tri prsta u vazduhu."Ovo sam ja i tri prsta ispred skupštine Tuzla. Da ja dižem tri prsta u Tuzli?!? Koja je granatirana, daj, Aco, molim vas stvarno, ovo je budalaština. Ovo je autentično, ali kontekst nema veze s vezom. Ovo je kao kad su onog iz Dubioze Kolektiv prozvali da je digao tri prsta jer je pokazivao koliko je sati" rekao je uznemireno.U ostatku emisije je govorio o mnogim političkim pitanjima, pa se dotakao i muzičara kontroverznog Tompsona, poznatog po pesmama koje veličaju ustaštvo, ali i Bore Čorbe."Rekao sam da je Isus Hrist živ, da bi zabranio Tompsona jer Isus bio za toleranciju. Ja nisam došao u vašu emisiju da polemišem s herojem nacije, Borom Čorbom, majkom nacije... Ne želim da ulazim u polemike, gospodin Marko se meni nije ni obratio... Ne želim polemisati s onima koji po meni sad verovatno dok traje emisija j... balijsku majku po portalima", rekao je Hadžihafizbegović.Kazao je i da ne može da sluša vrstu muzike koja poziva na ubijanje jednog naroda, ali je dodao da bi otišao "i na Tompsonov koncert i na koncert Bore Čorbe i na koncert majke nacije kada bi se obratili"."Moja najveća frustracija je što ovde argument više ne znači ništa. To vodi u jednu vrstu mentalne atrofije", rekao je.