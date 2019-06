Tanjug | 15. jun 2019. 20:47 |

U Splitu se danas bez incidenata održava 9. Parada ponosa, a među učesnicima, kojih je bilo najviše do sada, bio je i hrvatski veteran Zoran Erceg, koji je na sebi imao crvenu majicu Vaterolo kluba Crvene zvezde i u rukama transparent na kojem je kombinacijom ćirilice i latinice ispisano "Nije lako biti različit".Erceg je rekao da kao građanin Splita ima građansku dužnost da podrži ljude kojima su ugrožena ljudska prava, jer su i njemu kao invalidu ugrožena u nekom drugom delu ljudska prava, prenosi Dalmacija danas."Svi ljudi koji budu čitali ovu izjavu su pripadnici neke manjine kojoj su ugrožena ljudska prava. Da li su to samohrane majke, deca bez roditeljskog staranja...", naveo je on.Ovo je, kako je Erceg rekao, majica momka koji je bežeći od splitskih huligana skočio u more."Mi imamo problem sa sobom. Sutra će to biti građani Zagreba, pa Šibenika i to samo zato što ne navijaju za neki drugi klub", rekao je Erceg.Vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti su u februaru u Splitu, uoči utakmice Jadranske lige. Vaterpolista Aleksandro Kralj se splitskih huligana spasao tako što je skočio u more.Splitski ratni veteran Zoran Erceg poznat je po brojnim akcijama i istupima, od kojih je poslednji bio prilikom otvaranja spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu, gde je vikao parole protiv prvog hrvatskog predsednika zbog čega je fizički napadnut, a potom i pritvoren, prenela je Dalmacija danas.