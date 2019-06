"Na saboru želimo da pružimo podršku našim episkopima, sveštenstvu, da zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom kojoj pripadamo pošaljemo poruku crnogorskom režimu i Milu Đukanoviću koji je najavio obračun s našom Crkvom kroz formu navodnog obnavljanja autokefalnosti crnogorske pravoslavne crkve - da to ne rade, da je to opasan posao i da je to samo nastavak antisrpske politike koju oni sprovode", kazao je Mandić u Jutarnjem programu RTS u javljanju uživo iz Podgorice.





Ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici počeo je Trojičindanski sabor na kojem će biti izražen protest protiv usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, koji je usvojila crnogorska vlada i treba da ga prosledi skupštini, a jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je da najava predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da će raditi na obnovi crnogorske autokefalne crkve predstavlja nastavak antisrpske politike crnogorskog režima.RTS podseća da su Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve (SPC) i opozicioni Demokratski front saopštili da vernici u Crnoj Gori pripadaju srpskoj crkvi i poručili vlastima u Podgorici da se ne obračunavaju s neistomišljenicima.On je crnogorske vlasti pozvao da se zaustave i da, kako kaže, prestanu da čine to što čine ne samo srpskom narodu koji živi u Crnoj Gori nego i Srbiji i svim Srbima na planeti."Nije nikakva tajna da je Milo Đukanović sastavni deo velikoalbanskog državnog projekta i da malena Crna Gora na čijem je čelu daje snažnu podršku lažnoj državi Kosovo. Da bi mogao što snažnije da pomogne tu državnu tvorovinu prema upustvima koja dobija sa strane, on ima zadataka da se obračuna sa Srbima koji žive u Crnoj Gori. Oni žele da kroz obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kroz asimilaciju srpskog naroda u Crnoj Gori, daju između ostalog doprinos stvaranju velikoalbanskog državnog projekta na ovim prostorima, zato što su sastavni deo toga", ocenio je Mandić.On je kazao da od Venecijanske komisije ne očekuje pomoć.Jedan od lidera Demokratskog fronta poručio je da će nastaviti s borbom."Mi se ovde borimo, imamo odgovornost za naš narod, imamo odgovornost za našu crkvu i mi ćemo sigurno nastaviti da radimo taj posao onako kako najbolje znamo", naveo je Mandić i dodao da od Srbije očekuje jednu vrstu solidarnosti i da nastavi da radi ono što je propisano Ustavom.