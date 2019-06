M. SEKULOVIĆ | 11. jun 2019. 21:03 |

Andrea Sekulić (29), iz Kolašina, bez obzira na to kako se okonča cela stvar, pamtiće izlazak u subotu veče u noćni klub "Selekt" u rodnom gradu, do kraja života

ANDREA Sekulić (29), iz Kolašina, bez obzira na to kako se okonča cela stvar, pamtiće izlazak u subotu veče u noćni klub "Selekt" u rodnom gradu, do kraja života. Iz uobičajenog izlaska vratila se kući pretučena. Na nju je kako tvrdi nasrnuo sugrađanin, policajac Odeljenja bezbednosti Tivat I. B., a o ozbiljnosti povreda svedoči činjenica da je posle ukazane prve pomoći u Kolašinu, intervenciju lekara morala da potraži u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici!

- Policajac me je uz salvu uvredljivh reči te noći pretukao dva puta, u toaletu i pred lokalom, tako da nisu tačni navodi Uprave policije da me je odgurnuo dva puta i da sam zadobila lakše povrede, posle čega je protiv njega podnesena prekršajna prijava - izjavila je Sekulićeva, čiji slučaj nisu ozbiljno shvatili ni u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, već je policija upućena na podnošenja prekršajne prijave.

Kako je devojka pojasnila, posle odlaska u toalet, za njom je ušao policajac sa kojim se nije poznavala. Zamolila ga je da izađe, ali on to nije želeo da učini, već je počeo da viče. Potom je zamolila dva mladića koji su bili ispred toaleta da ga izvedu.

- Počeo je da me vređa, bacio me preko lavaboa i ve-ce šolje, a potom gurno vrata. Pala sam i udarila glavom o pod. Dok sam ležala, udarao me je nogama i pesnicama. Izudarao me je po celom telu dok neki momci nisu savladali. U opštem haosu na glavu mi je pao vodokotlić. I dok sam pokušavala da se priberem, I. B. ponovo dolazi, vulgarno me vređa i udara rukama i nogama. Ponovo sam pala - opisuje nemili događaj devojka.

Uprava policije se nije detaljnije oglašavala o teškom incidentu u Kolašinu, ali pretučena devojka tvrdi da kolašinski policajci pozivaju telefonom i pritiskaju njene drugarice, tražeći od njih da ne potvrde Andreinu priču, jer će njihov kolega zbog toga izgubiti posao.



PREISPITATI RAD POLICIJE

SAVET za građansku kontrolu rada policije proveriće i preispitati postupanje policije prema saobraćajnom policajcu I. B. Prema dostupnim informacijama, Savet nema primedbi na dosadašnje postupanje nadležnih starešina u Kolašinu i Tivtu. Savet poziva nadležne da preispitaju raniju ocenu jer su sada možda dostupnije informacije koje ukazuju na postojanje nasilničkog ponašanja ili nekog drugog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, saopštio je Aleksandar Saša Zeković, predsednik Saveta za građansku kontrolu rada policije.

VIDEO-SNIMAK

- OBEZBEĐENjE "Selekta" nije reagovalo. Bili su zabrinuti zbog polomljenog vodokotlića i poplave u toaletu. Sve se može videti na video-snimku - priča Andrea, koja je završila u Urgentnom centru u Podgorici, gde joj je imobilisan vrat.