MILORAD Dodik je novinarima nakon sednice rekao da je odbio zahtev da se na granici prema Srbiji i Crnoj Gori rasporede Oružane snage BiH, jer to nije nadležnost vojske."Ja ne mogu da prihvatim da se vojska raspoređuje prema granici ka Srbiji i Crnoj Gori", naglasio je on i dodao da nije podržao ni odluku za raspoređivanje Fronteksa (Agencije za zaštitu granica EU), ocenivši da bi to značilo samo još "tvrđu" granicu prema Hrvatskoj.Prema njegovim rečima, radilo bi se o jednoj mazohističkoj odluci koja bi samo povećala probleme krize. "Preglasan sam u pogledu Fronteksa i procudura govori da će se to vratiti na redovne sednice", pojasnio je Dodik.PROČITAJTE JOŠ -On je dodao da je odbio i zaključak o raspoređivanju centara za smeštaj migranata po celoj BiH, koji je predložio bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović."Na prostoru Republike Srpske neće se praviti migrantski centri jer Republika Srpska ne treba da bude kolateralna priča u tom pogledu", naglasio je predsedavajući Predsedništva, zaključivši da je problem s migrantima "serviran" nižim nivoima vlasti.