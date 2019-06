V. K. | 10. jun 2019. 13:06 | Komentara: 0

Povodom najnovijih dešavanja vezano za sudbinu Srpske pravoslavne crkve i najava otimačine njene imovine u Crnoj Gori, Srpski nacionalni savet, pozvao je Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, da uključi sav svoj državnički kapacitet kako bi se zaštitila SPC u Crnoj Gori i srpski narodni identitet.-U završoj fazi progona i asimilacije Srba u Crnoj Gori predviđeno je, uz pomoć evropskih institucija, a ako bude potrebno i NATO, urušavanje viševekovnog ustrojstva Srpske pravoslavne crkve, čime definitivno podrivaju temelje srpskog identiteta u Crnoj Gori. Takvim monstruoznim planom namera im je da ponište srpsku postojanost u Crnoj Gori. Tim monstruoznim planom namerava se poništiti srpska postojanost u Crnoj Gori. Do sada je srpski narod jedino u crkvama i manastirima imao mogućnost okupljanja i promovisanja svojih kulturnih i nacionalnih potreba, a od sutra, kako su zamislili nakon usvajanja novog zakona o slobodi veroisposvesti, i to će nam biti uskraćeno. Ako smo mi generacija koja to posle osam vekova treba da dozvoli, bolje da nismo ni postojali, navodi se u pismu koje je potpisao dr Momčilo Vuksanović, predsednik SNS.