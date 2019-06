V. Kadić - S. Gregović | 08. jun 2019. 07:15 |

MINISTARSTVO kulture Crne Gore odbilo je zahtev za obnovu kapele na Lovćenu, koju je podneo predsednik Udruženja "Pokret sloboda narodu" Boško Vukićević, uz obrazloženje o "nužnosti zaštite mauzoleja kao kulturnog dobra".

Njegoš je kapelu podigao na Jezerskom vrhu 1846. godine u spomen svom stricu i duhovnom i državnom prethodniku Petru I Petroviću, sa zavetom da on u njoj bude sahranjen. Međutim, kapela je srušena u leto 1972. godine, dekretom tadašnje vlasti i na njenom mestu podignut je mauzolej koji je delo Ivana Meštrovića.

- Verovao sam da svaka peticija koja dobije podršku najmanje tri hiljade građana bude od strane nadležnog ministarstva pretočena u formalnu inicijativu i predata Vladi na razmatranje - kaže Vukićević. - Ne gajim iluzije da bi Vlada imala pozitivan stav prema takvoj peticiji, ali u vremenima nasrtaja režima na imovinu pravoslavne crkve u Crnoj Gori smatram da bi bilo od izuzetne važnosti da narod podrži ovakvu vrstu zahteva.

Pre sedam godina crnogorski parlament odbio je da raspravlja o zakonskom predlogu koji se odnosi na obnovu Njegoševe kapele. Obnovu decenijama traži mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je nedavno poslao poruku aktuelnoj vlasti:

- Prokletstvo sa Crne Gore neće se skinuti sve dok se ne vrati Njegoševa crkva na Lovćenu. I danas su mošti njegove na raspeću. Eno ga utamničenog u onom zindanu paganskom, vapije svojim Crnogorcima da ga vrate u njegovu crkvu, da obnove crkvu Svetog Petra Cetinjskog, njegovog strica, da bi on skinuo prokletstvo sa Crne Gore.

Prilikom podizanja kapele, a i neposredno pred smrt, Njegoš je izrazio želju da u njoj bude sahranjen, "na onoj visini, koja je najviša u Crnoj Gori i otkud se vide ponajviše samo srbske zemlje i sinje more", kako je to pričao Miloš Medaković, Njegošev ađutant i prijatelj, a kasnije i državni sekretar knjaza Danila. Medaković je zabeležio i Njegoševe reči kojima obavezuje Crnogorce da ga sahrane na Lovćenu: "To je moja potonja želja, koju u vas ištem da je ispunite, i ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učinjeti, kako i ja hoću, onda ću ve ostaviti pred prokletstvom, a moj poslednji čas biće mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vami na dušu".

Njegoš je umro 19. (31) oktobra 1851. u 10 sati. Iz bojazni da bi se Turci mogli noću prikrasti na Lovćen i počivšem vladici odrubiti glavu, sahranjen je u Cetinjskom manastiru, da bi 27. avgusta 1855. njegove kosti bile prenete na Lovćen.

I KAMEN NESTAJE

KAMEN kojim je zidana crkva na Lovćenu decenijama je "ukrašavao" jednu ledinu na Ivanovim koritima. Bio je obeležen brojevima, jer se verovalo da će od njega ponovo "negde biti podignuta Njegoševa crkva". Gomila je smeštena pored dečjeg odmarališta i vremenom je bivala sve manja jer su pojedinci uzimali "lepu građu" za svoje objekte!