Albanski predsednik Ilir Meta izjavio je danas da prisustvo NATO na KiM i njegova bliska saradnja sa institucijama u Prištini i EU doprinosi bezbednijem okruženju na terenu i da je to od suštinskog značaja za, kako je naveo, teritorijalni integritet Kosova i stabilnost u regionu, prenosi albanski list „Dita“.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg sleteo je večeras na Međunarodni aerodrom u Skoplju, a uskoro se očekuje da stignu i ambasadori zemalja-članica NATO, koji će boraviti u dvodnevnoj poseti Severne Makedonije.Visoka vladina delegacija je dočekala Stoltenberga, koji je doputovao iz Albaniji, i uputili su se u makedonsko Sobranje gde je organizovan svečani prijem, prenosi portal Plusinfo.Sutra ispred platoa makedonske vlade će biti održan zvanični doček generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu sa najvišim državnim i vojnim počastima.On će imati "tet-a-tet" susret sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevim, nakon ćega će biti održan sastanak Severnoatlantskog saveta sa Komitetom za integraciju Severne Makedonije u NATO.Stoltenberg će se sastati i sa predsednikom države Stevom Pendarovskim.Meta je , kako navodi TV Klan, u razgovoru u Tirani sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, rekao da Albanija podržava "legitimno i suvereno pravo Kosova" na postepeni prelazak Kosovskih bezbednosnih snaga u multietničku vojsku, koja je u punoj integraciji sa NATO."Evropska i evroatlantska integracija je jedina pouzdana garancija za konsolidaciju mira, bezbednosti i prosperiteta u region, zasnovana na zajedničkim vrednostima, a napredak u tim organizacijama je vradan svakog žrtvovanja i napornog rada", istakao je Meta.Predsednik Albanije je NATO investiciju u albansku vojnu vazdušnu bazu Kučova ocenio kao prednost ove zemlje, regiona i Alijanse na polju bezbednosti.Prema njegovim rečima Albanija sa radošću očekuje blisko punopravno učlanjenje Severne Makedonije u NATO.Meta je istakao, kako je kazao, izvanrednu i vitalnu ulogu Albanaca u Severnoj Makedoniji u ostvarivanju ovog strateškog cilja."Proširenje i prisustvo NATO u našem regionu su ključni za konsolidaciju bezbednosti, mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu", zaključio je Meta u razgovoru sa Stoltenbergom.Prethodno se generalni sekretar Alijanse sastao sa albanskim premijerom Edijom Ramom i rekao da će "NATO nastaviti svoj investicioni program u Albaniji u vojne objekte, uključujući vojnu bazu Kučova, bez obzira na politička previranja i tenzija u toj državi".Sa druge strane, premijer Rama je uverio da neće biti dozvoljeno da dođe do destabilizaciju države i neizvesnosti."U Albaniji se neće dogoditi i nećemo dozvoliti nikakav oblik destabilizacije koji bi uticao na imidž naše zemlje", kazao je Rama.On je uveren da svaki građanin koji voli Albaniju, bez obzira da li glasa za njegovu vladajuću politiku, neće učestvovati u procesu koji bi, navodi, dokazao notorne laži albanskih istorijskih neprijatelja da Albanci ne znaju kako da postanu država zato što ne znaju da poštuju pravila koja su sami odredili.Generalni sekretar NATO poručio je da je nasilje u suprotnosti sa demokratskim vrednostima i zahtevao konsenzus i dijalog o prevazilaženju političke krize koja traje već duži period u Albaniji.Stoltenberg i Rama su razgovarali i o ruskom uticaju u region.Prema rečima Stoltenberga, Rusija je oduvek pokušavala da se uključi u brojne procese Evropske unije i NATO.Kako je naveo albanski MUP, zbog posete generalnog sekretara NATO bile su povećane mere bezbednosti na ulicama Tirane, pa je i opoziciji omogućeno da održi takozvani “nacionalni protest” u trajanju od samo dva sata, od 19 do 21 čas, i to samo ispred platoa kod zgrade vlade u Tirani.