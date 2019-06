Novosti online | 02. jun 2019. 18:52 | Komentara: 0

Mevsudin Murtić (24), koji je usred bela dana skočio u smrt sa 17. sprata u zeničkom naselju Blatuši, na očajnički čin odlučio se zbog loše finansijske situacije, tvrde njegove komšije."Verujte, komšije su ga hranile. Na Sudu su sad sakupljali novac za njegovu dženazu. Tužno", govore komšije.Najteže mu je pala tužba koja je stigla zbog dugova koji su ostali iza njegove majke, tačnije kredita, koje on nije imao odakle da vrati."Stigla mu je tužba od banke da vrati dug. Navodno je dobio presudu sa Suda, trebalo je da izgubi stan. Policija je u stanu zatekla papir na kojem je uspeo da napiše tri rečenice žalbe. Verovatno ga je to dotuklo, što gubi stan, nije više mogao pa je skočio kroz prozor stana", objasnio je komšija.Murtić je, kako se saznaje, živeo u stanu sa majkom, koja je, usled teške bolesti, preminula pre dve godine. Otac ih je ostavio saznavši da je njegova majka u drugom stanju."Majka mu je radila u Prekršajnom sudu. Nažalost, išla je na hemodijalize, ali je pre dve godine preminula. Imao je polubraću i polusestre, ali nisu bili u kontaktu", tvrde komšije.Budući da je imao svega osam razreda škole, a da je ostao sam, Murtić nije znao kako dalje kroz život. To ga je, govore komšije, ubijalo.Na zahtev porodice nije rađena obdukcija."Obdukcija nije rađena s obzirom na to da nije bilo osnova za sumnju da je počinjeno krivično delo. Telo je predato porodici", kazali su iz Tužilaštva.