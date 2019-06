02. jun 2019. 11:10 | Komentara: 0

Da su ustaše i Ante Pavelić bili na društvenim mrežama i koristili interenet, ne bi toliko klali, barem tako tvrdi evropska poslanica Ruža Tomašić.Ruža Tomašić je nakon što je u javnosti isplivala njena fotografija u ustaškoj odori, jednom brutalno napala predstavnika Srba Milorada Pupovca.- Ustaše su obični ljudi koji su se borili za domovinu. Tada nije bili interneta ni radija, ljudi nisu znali, išli su jednostavno braniti svoj dom. U Dalmaciji su Italijani ubijali, ljudi su išli u partizane. Neka se obične ustaše i partizane nakon pusti na miru jer su branili svoj dom. A Pupovca bih podsetila da živimo u Hrvatskoj. Ako neko ima problema i lošu prošlost, to je onda on - navela je Ruža Tomašić.Milorad Pupovac, predsednik SDSS-a i poslanik u Hrvatskom saboru navodi:- Danas imamo internet, pa svejedno imamo ljude koji su poklonici te ideologije. U tom pogledu internet ništa ne menja osim što više razotkriva i duže zadržava u pamćenju - navodi Pupovac, a o tome što će Ruža Tomašić nastaviti da sedi u Evropskom parlamentu kaže:- To je stvar država iz kojih dolaze izabrani zastupnici i to je stvar evropske politike, koja bi trebala biti svesna opasnosti zastupnika te vrste politike, ali koliko vidimo za sada nema te svesti u dovoljnoj meri. Nadamo se da se ta svest neće probuditi prekasno.