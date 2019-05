V.Mitrić | 21. maj 2019. 16:30 | Komentara: 0

Policijski službenici Federalne uprave policije su, nakon višemesečne istrage, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz podršku Obaveštajno bezbednosne agencije BiH (OSA), započeli operativnu akcije kodnog naziva „Akciza“ na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona, a vezano za organizovani kriminal u vezi sa krijumčarenjem i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda, rečeno je „Novostima“ u MUP Federacije BiH u Sarajevu.





U sklopu ovih akcija, postupajući po naredbama Suda Bosne i Hercegovine, učinjeni su pretresi na 10 lokacija na području opština Mostar, Grude i Široki Brijeg i uhapšeno je devet ljudi. Uhapšeni su, kako se sumnja, u prošloj i do do maja ove godine, organizovano u cilju pribavljanja nezakonite koristi nezakonito proizvodili, nabavljali i stavljali u promet duvan i duvanske proizvode koji nisu obeleženi kontrolnim i poreski markicama, a kako je to propisano zakonodnavstvom Bosne i Hercegovine.



Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 1 300 kilograma duvana, mašine za rezanje i pakovanje duvanskih proizvoda, veća količina cigareta bez akciznih markica, vage za vaganje, telefonski aparati i SIM kartice, kao i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim delima.



Uhapšeni su, posle kriminalističke obrade, privedeni u Tužilaštvo BiH.



PROČITAJTE JOŠ: Hapšenja zbog ilegalnog duvana









Značajnu poršku prilikom ove akcije pružili su pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Zapadno-hercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.