Tanjug | 16. maj 2019. 13:41 |

Bosna i Hercegovina nema problema sa migrantima, već sa poraženim borcima terorističke grupe tzv. Islamske države i Al-Kaide, izjavio je danas stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević."Nama pod imenom migranata uvode džihadiste Islamske države i Al-Kaide. Ta lica koja su došla u BiH nisu ostvarila nijedan kontakt sa svojom matičnom državom. Oni se kriju od matične države i nemaju adekvatnu dokumentaciju", kaže Galijašević za banjalučki sajt "insajder.in", dodajući da bi za to trebalo neko da odgovara.On smatra da je odgovoran, kako kaže, tzv. tim okupljen oko Denisa Zvizdića, Semihe Borovac i Dragana Mektića, kao i Slobodan Ujić koji priča stvari koje ne priliče, kako kaže, jednoj stručnoj bezbednosnoj strukturi koja brine i vodi poslove sa strancima.On je ocenio da je izjava Ujića da u BiH boravi 6.000 nelegalnih migranata netačna, a da nadležne institucije sve više brine agresivnost koju migranti pokazuju, čak i prema policajcima i službenim licima."Ujić ne zna šta priča. On pogrešno definiše te ljude. Oni nisu nelegalni migranti, čak nemaju ni status migranata. To su radikalni, poraženi borci Islamske države i Al-Kaide, koja su u BiH ušli nelegalno", kaže Galijašević za "insajder.in".Prema njegovim rečima, u BiH trenutno boravi više od 20.000 ljudi sa statusom koji, kako kaže, Ujić naziva migrantskim."Mi ovde imamo vehabijska naselja kao baze u kojima se skrivaju određena lica, imamo naselja, zatvorenog tipa u kojima se takođe skrivaju pojedina lica, imamo ulazak preko granica lica koja se uopšte nisu ni obratila našim službama", ističe Galijašević.Prema njegovim rečima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svako malo uhvati grupe ljudi i privodi ih Službi za poslove za strancima.On navodi da ta lica ne ulaze samo preko graničnih prelaza, niti ulaze u tzv. talasima, već u BiH dolaze tajno, preko određenih destinacija.Galijašević smatra da su ta lica zbog toga agresivna."Plašim se da je BiH za mnoge od njih konačno odredište. Tačno je da je za mnoge cilj Evropska unija, ali za mnoge je to BiH. To je usmereno protiv mira i protiv postojeće verske strukture u BiH", smatra Galijašević.