Tanjug | 16. maj 2019. 13:15 |

BEČ - Crna Gora očekuje da ove godine dobije podršku za otvaranje i poslednjeg pregovaračkog poglavlja, čime bi se potvrdilo da je politika proširenja živa, da Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i da EU želi da bude u ovom delu Evrope, istakao je u Beču potpredsednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku I finansijski sistem Milutin Simović.Na skupu Mreže za razvoj biznisa u jugoistočnoj Evropi (SEEBDN) i bečkog dnevnika "Prese" - "Destinacije u usponu 2019 - Crna Gora", Simović je sinoć naglasio da nakon otvaranja poglavlja 8 Crna Gora želi da se maksimalno fokusira na suštinu, odnosno zatvaranje poglavlja."U vrednosnom smislu želimo pripadati Evropi, jer mi i jesmo Evropa. Naša istorija i žrtve koje smo podnosili u odbrani evropskih vrednosti i za slobodu Evrope to potvrđuju. Ali i EU mora naše rezultate, trud i iskorake još snažnije i ubjedljivije, konkretnije prepoznati i podržati", istakao je potpredsednik crnogorske vlade.On očekuje da se podrška Austrije na tom putu nastavi, ali i da je pruže i ostale članice EU, kao i da ista, kako se vreme ulaska u EU približava uvećava. Podvukao je da je naredni državni cilj koji Crna Gora želi ostvariti punopravno članstvo u EU."Verujemo da ćemo biti prva naredna članica tog najnaprednijeg kluba razvijenih država. Crna Gora je otvorena zemlja, spremna za saradnju sa svim zemljama sveta, posebno kada su u pitanju projekti koji imaju ekonomku opravdanost i donose korist našim građanima", objasnio je Simović.PROČITAJTE JOŠ -On je rekao da je današnja Crna Gora moderna, demokratska, otvorena, politički stabilna, multikonfesionalna i građanska država, članica NATO, Svetske trgovinske organizacije, Svetske banke i svih relevantnih međunarodnih političkih i ekonomskih organizacija. Sve zemlje EU, prema njegovim rečima, prepoznaju Crnu Goru kao pozitivan primer i faktor jačanja stabilnosti i napretka Zapadnog Balkana.S tim u vezi je ukazao na ekonomske rezultate, navodeći da je crnogorska privreda 2017.ostvarila realni rast BDP od 4,7 odsto, a prošle godine za 4,9 procenata. "Očekujemo da rezultati prvog kvartala ove godine pokažu da smo i dalje u istom ritmu, jer nismo posustali niti se zadovoljili sa do sada ostvarenim", naglasio je Simović dodajući da će dinamičan ekonomski rast u Crnoj Gori biti realnost i u narednim godinama."Nekada jedna od nerazvijenih republika bivše Jugoslavije, danas, trinaest godina nakon obnavljanja nezavisnosti, Crna Gora je među zemljama Evrope koje ostvaruju najveći rast BDP-a u Evropi i među najbrže rastućim ekonomijama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope", ukazao je on.Predsednik Privrdne komore Crne Gore Vlastimir Golubović ocenio je da rast ekonomije potvrđuje činjenicu da Crna Gora kontinuirano unapređuje poslovni ambijent u smeru koji pogoduje prilivu stranih investicija. Preneo je da Crna Gora u poslednjim godinama ostvaruje značajne rezultate u turizmu, koji potvrđuju da je zemlja svrstana među najatraktivnije turističke destinacije, o čemu govori rekordan broj turista od preko 2,2 miliona i skoro 2,5 miliona prevezenih putnika na crnogorskim aerodromima. Ukazao je, kao što je učinio i sekretar Sekretarijata za razvojne projekte Vlade Crne Gore Dejan Medojević, na mogućnosti za ulaganje u Crnu Goru.Poslanik u austrijskom parlamentu i bivši ministar poljoprivrede Nikolas Berlaković rekao je da put u EU nije lak, i nije bio ni za Austriju. "Važno je da poštujemo pravila. Austrija godinama podržava zemlje Jugoistočne Evrope na njihovom putu u EU. Imamo puno razumevanje za susede u tom regionu i uvek je bila politika, bilo koje vlade Austrije, da podržava te zemlje", naglasio je on.Beraković je ukazao da je za pristupanje EU od ključnog značaja vladavina prava, borba protiv korupcije i pravna sigurnost investicija. "Imali smo fazu euforije za širenjem EU. Tada se, međutim, videlo da neke strukture u novim članicama nisu bile spremne, posebno po pitanju vladavine prava. Zato je došlo do promene pristupa i zbog toga je sada veća senzibilnost da zemlje kandidati moraju da ispune zahteve u oblasti vladavine prava", objasnio je on. Istakao je da je za njega EU struktura, odnosno kuća koja treba stalno da se proširuje i razvija, a taj prostor se mora popunjavati novim članovima porodice.Predsednik SEEBDN Fric Kalteneger istakao je da su blagostanje i stabilnost ključni faktori, a da je bi se to postiglo najvažnija saradnja, a osnivač ove organizacije Ivan Gros kazao je da je vizija da se iniciraju kontakt i pronađu inovativni putevi kako bi se razne privredne grane i izvoznoorijentisane branše fokusirale na tržište EU.Nakon prezentacije crnogorskih preduzeća održan je razgovor sa predsednikom Fudbalskog saveza Crne Gore Dejanom Savićevićem, koji je govorio o svojoj fudbalskoj karijeri, ali i budućnosti crnogorskog fudbala. Rekao je da će reprezentacija Crne Gore da nastavi da se bori za plasman na veća takmičenja, i da Island pokazao da je moguće i da male zemlje ostvare takav cilj.