16. maj 2019. 08:19

Studentkinji iz Slavonije, koja studira u Dubrovniku, izgreban je automobil a ona je uverena da se to dogodilo jer je njen sused mislio da su na njenom vozilu srpske registarske tablice

ZAGREB - Studentkinji iz Slavonije, koja studira u Dubrovniku, izgreban je automobil a ona je uverena da se to dogodilo jer je njen sused mislio da su na njenom vozilu srpske registarske tablice, preneo je portal Iindeks.Kako je ispričala, kupila je vozilo da bi iz Dubrovnika češće mogla da putuje u rodni kraj i parkirala ga je na javnom parkingu što je izazvalo negodovanje njenog suseda koji je, kako kaže, spominjao požarevačke registarske oznake.Na vozilu su, naime, bile PŽ registarske tablice, za Požegu, grad u zapadnoj Slavoniji.PROČITAJTE JOŠ -Kako je rekla za Dubrovački Dnevnik, komšija ju je pozvao i rekao da ne može tu da parkira i pitao je da li je iz Srbije."Pitao je jesmo li iz Srbije jer je mislio kako su požarevačke tablice, a požeške su. I da jesmo iz Požarevca, ne znam zašto je to bitno. Pokušala sam mu na pristojan način objasniti kako je reč o javnom, a ne privatnom parking mestu. Rekao je da "nastaju problemi čim nisu u pitanju dubrovačke tablice", izjavila je studentkinja.Studentkinja je, na insistiranje komšije, oslobodila parking mesto, koje je nakon toga dva dana bilo prazno. Zato je ona na to parking mesto ponovo parkirala vozilo posle čega ga je zatekla izgrebanog.Kako kaže, ne zna ko je počinilac, ali ima svoje sumnje i uverena je da je vozilo namerno izgrebano.Studentkinja, koja je razočarana ponašanjem svojih sunarodnika, dodala je da svađa oko tablica nije jedina neugodnost koju je doživela od suseda, navodi Indeks.