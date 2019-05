Tanjug | 13. maj 2019. 11:48 |

Lider Demokratske partije i jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta, Milan Knežević, koji je nepravosnažno osuđen na pet godina zatvora u slučaju "državni udar", uputio je otvoreno pismo ambsadorki SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, u kojem joj ukazuje da je podržala optužnicu u kojoj se optužuje najmanje pet državljana SAD, čime je, kako kaže, potvrdila mešanje Rusije i u izbore u SAD."Gospođo Rajnke, čestitajući braći Đukanović na osuđujućoj presudi liderima DF-a, Srbima i Rusima, vi ste ustvari podržali optužnicu u kojoj se najmanje petorica državljana SAD optužuju da su sa dvojicom agenata GRU-a učestvovali u pokušaju državnog udara kako bi sprečili učlanjenje Crne Gore u NATO", naveo je Knežević.Reč je o Džozefu Asadu (agent CIA), Ladislavu Karbalosu (agent FBI), Skotu Rivasu (agent FBI), Horhe Mijaru (agent FBI), Džonu Džozef di Paolu (agent CIA), koji su naredbom o proširenju istrage osumnjičeni da su sarađivali sa predstavnicima ruskih tajnih službi i bili zaduženi da izvrše ekstrakciju i evakuaciju sad već prvostepeno osuđenih lidera DF-a, navodi Knežević u pismu, preneli su crnogorski mediji."Da li vaša čestitka gospođo Rajnke znači da su iste ove ruske službe 20 dana kasnije izvršile državni udar i u SAD na način što su omogućile pobedu Donaldu Trampu? Ako tome dodam činjenicu da je jedino Demokratski front pozdravio pobedu Donalda Trampa na predsedničkim izborima, a kolega Medojević bio na njegovoj inauguraciji, onda dolazimo do zaključka, da ste vi nedavnom čestitkom ustvari potvrdili mešanje Rusije i u izbore u SAD", naveo je Knežević.Pozdravljajući osuđujuću presudu dvojici Rusa i devetoro Srba, Knežević piše da je ambasadorka pozdravila i naredbu o proširenju istrage u kojoj su osumnjičeni agenti FBI-a i CIA za pokušaj državnog udara."Moja je dužnost bila da vas upozorim na skandal koji ste priredili svojoj državi, a što se mene tiče, osećam nemerljivo zadovoljstvo zbog vaše čestitke, jer ste vi ustvari optužili vašeg predsednika da je izabran uz pomoć ruskog uticaja, iako sve nezavisne istrage u vašoj državi tvrde drugačije", kaže Knežević.Treba li dodati, pita Knežević, da je ovim presudama presuđeno i Petom amandmanu američkog Ustava, jer su tužilaštvo i sud utvrdili da je pozivanje na Peti amandman priznanje krivičnog dela."Tako ste indirektno učestvovali u ponižavanju prvog Ustava u svetu donesenog na Ustavotvornoj Skupštini 17. septembra 1787. godine u Filadelfiji", naveo je Knežević.On kaže da, bez obzira na to šta ona misli o njemu, njegova je, kaže, dužnost da brani principe zakonitosti i demokratije i u SAD."Jer, verovali ili ne, izuzetno volim američki narod, američku književnost, istoriju, kulturu, a imam i određene simpatije prema politici predsednika Trampa", kaže Knežević i još jednom ponovio imena agenata CIA i FBI, uz poruku da, ako odluči da broji, doćiće, kaže, do podatka da u pokušaju terorizma na dan izbora u Crnoj Gori ima više američkih nego ruskih državljana.