- CRNA Gora nije sudila ni presudila optuženima za pokušaj "državnog udara", već oni koji služe moćnicima NATO. Sramna je ova presuda i na sramotu je Crne Gore. Ona je prst u oku Božjoj ali i ljudskoj pravdi - ovako je komentarisao presudu za "državni udar" Višeg suda u Podgorici mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović.

On je ocenio da najteže u presudi jeste to što ona povampiruje bratoubilački duh u Crnoj Gori dodajući da je takvim duhom prožeta istorija te države.

- Bilo je progona i ranije u Crnoj Gori, ali evo to se nastavilo do danas, pa ko izdrži. Proganjan je i Marko Miljanov, i on je izdržao ondašnju bespametnu vlast ostavljajući veliko delo - kazao je.

* Da li ste iznenađeni što je presuda Srbima i Rusima doneta na Dan pobede nad fašizmom?

- Meni je zapanjujuće delovalo. Osuđene proglašavaju za nastavljače nacifašizma, a u stvari događa se obratno. Jer, oni koji su bombardovali Podgoricu i sravnili je sa zemljom 1944. godine i koji su ustoličili bratoubilački posleratni duh u Crnoj Gori, ovom presudom samo nastavljaju svoje delo. Šta je NATO nego produžena ruka nacifašizma u Evropi i svetu. I prirodno je onda što se Alijansa raduje ovakvim presudama jer su donete u njegovom duhu -hitlerovskom i musolinijevskom.

* I Branka Milić iz Novog Sada je opasnost za Crnu Goru.

- Pa to je smešno, da to bude jedna sirota Branka koja je sebe nazivala ravnogorkom. Eto na šta je spala Crna Gora.

* Presuda je prvostepena. Mislite li da će biti pravosnažna?

- Nadam se da ova presuda neće biti konačna i da će preovladati razum. Ne može duh onih koji su pobili decu u Murini pobediti, jer to nije dobro za Evropu. Ova današnja Evropa, koja svojom ideologijom upravlja Crnom Gorom, nije iskonska Evropa koja je podarila velikane poput Dantea, Šekspira, Getea, De Gola. Imamo Evropu koja nastavlja razbojnički duh krstaških ratova Napoleona, Musolinija i Hitlera.



"KRVNICI"

* KAKO komentarišete poruku Mandića i Kneževića da su im braća Đukanović "krvnici"?

- Oni se brane od zla koje ih je snašlo. To nije pretnja već se prosto ljudi brane - kaže mitropolit.