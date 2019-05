Tanjug | 11. maj 2019. 20:30 | Komentara: 0

Predsedavajuci Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da u obeležavanje Dana Vojske Republike Srpske ulazi sa potpunim uverenjem da je formiranje Oružanih snaga BiH bila loša odluka.“Od toga nemamo nikakvu korist, nego samo pokušaj da nam se nameću razni procesi koji nisu u interesu Republike Srpske. U sutrašnji dan ulazim sa posebnom emocijom, jer smo 12. maja 1992. godine u Banjaluci formirali Vojsku Republike Srpske, za šta sam glasao”, rekao je Dodik.On je istakao da je ponosan na Vojsku Republike Srpske koja je odbranila vekovna srpska ognjišta, nacionalne i političke interese, prenosi RTRS.“Žao mi je što smo pristali da Vojska Republike Srpske bude ukinuta. To je bila greška svih nas koji smo u tome učestvovali, a politika moje stranke (SNSD) tog vremena je bila da idemo u demilitarizaciju BiH. Očigledno je da je to bila prevara”, naveo je Dodik.Podsećajuci da su prošle godine uplaćena sredstva za nabavku helikoptera za Oružane snage BiH, on je naglasio da to ne može da zaustavi, ali je ocenio da je bilo nepotrebno trošiti budžetska sredstva za tako nešto.“Oružane snage BiH nisu korisne u pogledu bezbednosti srpskog naroda”, zakljucio je Dodik.