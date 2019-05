Lider Prave Crne Gore Marko Milačić uputio je otvoreno pismo ambasadorki Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke povodom komentarisanja presude u slučaju „Državni udar“.

Pismo prenosimo u celini:

Novoimenovana ambasadorko Sjedinjenih Amerčkih Država, dobrodošli u moju zemlju.

Na samom početku jedna činjenica: ovo je moja zemlja, a ne Vaša. Moji preci, a ne Vaši, ginuli su za ovu zemlju, moji preci, a ne Vaši stvarali su ovu zemlju. Vi se, gospođo Rajzing Rajnke, ponašate, iako ste odnedavno tu, kao da je suprotno, kao da je ovo Vaša zemlja, a ne moja i mojih sunarodnika. Tako ste, valjda, navikli.

Juče ste otvoreno komentarisali prvostepenu, nepravosnažnu presudu u slučaju poznatijem kao „Državni udar“, ne skrivajući zadovoljstvo i spominjući transparentnost i otvorenost u kontekstu ovog sudskog procesa. Kazali ste i da je to „bitan korak napred za vladavinu prava koji šalje snažnu poruku o nedopustivosti pokušaja da se podrije demokratija“.

Moram biti direktan: odakle Vam pravo da se ovako direktno i otvoreno mešate u unutrašnje stvari moje zemlje? Odakle Vam pravo da — i to na kakav način — komentarišete nepravosnažne sudske presude, pa bilo reči i o ovakvom sudstvu, i o ovakvim institucijama. Nije razlog mog obraćanja Vama sudski proces „Državni udar“, to je samo povod kroz koji se još jednom jasno vidi priroda političkog pristupa Vaše zemlje.

Nepodnošljiva je lakoća vašeg — a kada kažem vi mislim na administraciju koju predstavljate — beskrajnog mešanja u unutrašnje stvari drugih država. Venecuela je vaša poslednja, u predugom nizu, žrtva. Da li Vi, lično, gospođo Rajzing Rajnke, volite kada Vam se neko, van Vaše porodice, meša u život Vaše porodice? Da li Vi i Vaša administracija volite kada se administracija druge države meša u Vaše unutrašnje stvari? Siguran sam da je odgovor i na prvo i na drugo pitanje negativan. Tako je i sa narodom moje zemlje.

Vi ste, gospođo Rajzin Rajnke, predstavnik poslednje zemlje na svetu, ali bukvalno poslednje, od svih država, koja ima pravo da govori o podrivanju demokratije. Vi ste, SAD, zemlja — sinonim za podrivanje demokratija u svetu. Vi ste zemlja, gospođo Rajzin Rajnke, čija se skoro pa celokupna istorija spoljne politike može definisati istorijom podrivanja tuđih demokratija. To je, gospođo Rajzing Rajnke, stil Vašeg spoljnopolitičkog života. To je Vaš vitalni državni interes. To je Vaša osobenost. To ste vi.

Vaša sloboda jednako je srazmerna neslobodi drugih. Vi se bojite slobode drugih, jer verujete da vas ona ugrožava. Vi ćete radije, gospođo Rajzin Rajnke, podržati neslobodu koja Vam služi, nego slobodu koja Vama nije poslušna. To je primer moje zemlje. Oličenje neslobode u ovoj, u istoriji slobodom prebogatoj zemlji, jeste onaj kog ste vi stvorili i koji služi vama, Milo Đukanović. Vi i on, vi i takvi, slobodom nazivate neslobodu, a demokratijom autokratiju i oligarhiju. Vi i on stvarate maju (maya), da se poslužim terminom iz zemlje u kojoj ste Vi radili, Indije: iluziju (demokratije) i obmanu (naroda).

Sve što vi radite na globalnom planu, nazivajući to slobodom i demokratijom, taj, vaš čovek, radi u mojoj zemlji. Vi uzimate resurse drugih država koristeći ih za vaše bogaćenje, isto radi i on. Vi u zatvore šaljete slobodne ljude, poput Džulijana Asanža, isto radi i on. Vi „ratujete za mir“ i tako po svetu, bombama, širite „demokratiju“, isto je radio on početkom devedesetih. Vi imate Gvantanamo, on svoj Spuž. Vi imate NATO, on ima svoje jurišne odrede. Vi imate vaše banke putem kojih isisavate novac širom sveta, ima i on svoje. Vi imate Si-En-En, on ima „Pink“. Vi ste blizanci, samo ste to vi lepše i globalno upakovali. U suštini: isti ste.

Nije Vam, gospođo Rajzing Rajnke, bilo dovoljno što ste se 1999. godine umešali u unutrašnje stvari moje zemlje, „tomahavk“ raketama, nego nastavljate da se mešate drugim sredstvima. Umesto što ovako, drsko, zabadate nos tamo gde Vam nije mesto, savetujem Vam da se „umešate“ na drugi način: pođete u Murino, stanete isped spomen-obiležja ubijenim civilima, naročito deci, kleknete i izvinite se. To je jedino mešanje koje bi bilo ljudski opravdano.

Ja volim Vašu zemlju. Živio sam kratko u njoj. Volim SAD Martina Lutera Kinga i drugih Vaših velikana, ali ne i Vašu, za ceo sviet i civilizaciju, pogubnu, antidemokratsku politiku.

Gospođo Rajzing Rajnke, prestanite da podrivate našu slobodu i našu zemlju, i uz čestitke na Vašem naimenovanju, molim Vas: dalje ruke od moje zemlje!