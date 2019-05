Tanjug | 10. maj 2019. 22:05 |

Prva vežba "Immediate Response 19", kojom Hrvatska vojska obeležava 10.godišnjicu članstva Hrvatske u NATO, počela je danas i trajaće do 6. juna

U Hrvatskoj je tokom maja i juna planirano održavanje tri međunarodne vojne vežbe, u kojima će učestvovati i pripadnici takozvane "vojske Kosova", a prva je počela danas povodom obeležavanja 10.godišnjice članstva Hrvatske u NATO."Immediate Response 19"," Astral Knight 19" i "Swift Response 19" nazivi su vežbi u organizaciji Komande kopnenih snaga za Evropu (USEUCOM) koje će se u koordinaciji s NATO članicama i partnerskim zemljama održati u Hrvatskoj, najavilo je hrvatsko Ministarstvo odbrane na svom sajtu u sredu.Prva vežba "Immediate Response 19", kojom Hrvatska vojska obeležava 10.godišnjicu članstva Hrvatske u NATO, počela je danas i trajaće do 6. juna na teritoriji Hrvatske i na području Slovenije i Mađarske.U vežbi će učestvovati 1.600 pripadnika oružanih snaga Hrvatske, Slovenije, Mađarske, BiH, Albanije, Crne Gore, tzv.Kosova, SAD, Poljske, Francuske, Velike Britanije, Litvanije, Severne Makedonije, Italije i Nemačke.Težišni cilj vežbe je uvežbavanje vojne mobilnosti, odnosno mobilnosti multinacionalnih snaga. Hrvatska, Slovenija i Mađarska učestvuju kao suorganizatori i domaćini vežbe, kaže se u saopštenju.Sledeća planirana vežba "Astral Knight 19" je vežba Američkih vazduhoplovnih snaga u Evropi (USAFE) koja će biti održana od 3. do 6. juna, a potom "Swift Response 19" koja će se odvijati na nekoliko lokacija u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji tokom juna, navelo je hrvatsko ministarstvo.U tim vežbama će učestvovati oko 750 pripadnika Hrvatske vojske i oko 4.500 pripadnika oružanih snaga saveznika i partnerskih zemalja, oko 60 vazduhoplova, više od 30 helikoptera i oko 800 vozila, saopštilo je Ministarstva obrane Hrvatske.