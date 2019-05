V. Vujnović | 10. maj 2019. 18:15 | Komentara: 0

DRUGI nastavak devete redovne sednice SO, za koju je planirano ukupno 57 tačaka dnevnog reda a nakon prvog zasedanja ostalo ih je 25, u petak je neočekivano započeo političkim porukama predstavnika hercegnovske kolicije na vlasti koji su oštro osudili odluku sudskog veća u slučaju poznatom kao državni udar.Simonida Kordić (DF) i potpredsednica Nove srpske demokratije rekla je da je tom odlukom „presuđeno ne samo predstavnicima Demokratskog fronta, niti ljudima optuženim u montiranom procesu za tzv. državni udar, već i zdravom razumu i celom jednom narodu, a najviše pravnoj državi". Prema njenim rečima - na udaru ove presude prvenstveno je srpski narod jer je poslata poruka opštepravne nesigurnosti.Predsednik SO Miloš Bigović (DF) je priznao da dopustivši raspravu o ovoj temi krši Poslovnik o radu, ali je dozvolio svima da se izjasne, a sam je ocenio da je reč "o bezumnom činu i ako u drugostepenom postupku ishod ne bude drugačiji imaće posledice po demokratski razvoj u Crnoj Gori".Isti ton imale su i poruke odbornika iz SNP. Dragana Stanišić je naglasila da je osuđujuća presuda liderima DF pokazala „da su crnogorske institucije zarobljene,a crnogorsko društvo u velikim problemima".- Očigledno je, da je ovaj politički montiran proces smišljen sa namerom da skrene pažnju i podigne tenzije u izbornom danu, ali i da odagna misli sa teške socijalne slike - rekla je Stanišić.Za odbornika Mirka Džuovića (Demokrate) odluka suda je korak unazad od vladavine prava i pravne države kojoj stremimo.-Dok se Svetozar Marović slobodno smeška iz Beograda, a pravosudni organi ništa ne preduzimaju na rešavanju predmeta „Marovići", dok stotine kriminalaca i onih koji su decenijama pljačkali narod slobodno šetaju ulicama, dok Agencija za sprečavanje korupcije ne postupa po prijavama poslanika i građana, dok tužioci štite kumove, prijatelje i rođake šefa mafije, pravosudni sistem Crne Gore donosi presude protiv opozicionih poslanika i osmišljava nove strategije delovanja protiv opozicionih lidera zloupotrebljavajući i uzurpirajući kompletan državni aparat, rekao je Džuović.Odbornica SDP-a, Zinaida Miljković uverena je da bi sudstvo trebalo da funkcioniše kao nezavisan sistem, nepristrasno, onako kako treba u pravnom sistemu jedne države, a ona, kako je rekla do dan danas nije kao građanka Crne Gore uverena da je tako.Odbgornici DPS među njima i Dragan Janković ocenili su da je sednica SO zloupotrebljena.- Unaprijed se kao član ove Skupštine ograđujemo od pripremeljenih saopštenja iz klubova vladajuće koalicije, iako svaki od njih može da iznosti svoja mišljenja, ali ne kao stav svih nas, jer to nije moj stav niti stav kluba kome pripadam - rekao je Janković.Slobodan Radović odbornik DPS je uputio primjedbu predsedniku SO Milošu Bigoviću da krši Poslovnik, dok je njegov partijski kolega Mladen Kadić poručio da "ne bi da slovo drže saradnici ratnog zločinca osuđenog na doživotnu robiju" i da slavi "odbranu državnih izdajnika u prvostepenom postupku".- Svetozar Marović je osuđen za ono što je radio. Ne znam zašto stavljate znak jednakosti u osudi koja se bavila kriminalom i osoba koje su državni izdajnici - istakao je Kadić.Jovan Subotić, odbornik Novske liste, osudio je izjavu da on kao izabrani predstavnik naroda nema pravo da iznese mišljenje o stvarima koje se tiču svih. Za utehu, je prema njegovim rečima da bar u Herceg Novom, predstavnike ovakve politike, narod iznova i iznova, smešta na njihovo mesto - zaključio je Subotić.Treći deo redovnog zasedanja hercegnovske Skupštine zakazan je za utorak, 14. maja. Nakon što su u petak odbornici dali saglasnost na odluku o promeni cene komunalne usluge Vodovoda kojom će računi za vodu biti povećani za oko dva evra, i usvojili izveštaje o radu i plan rada za ovu godinu ovog i preduzeća Čistoće i Parking servisa, na narednoj Skupštini Odbornici će razmatrati preostalih 11 tačaka dnevnog reda.