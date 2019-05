M. STANČIĆ | 07. maj 2019. 08:15 | Komentara: 0

SKOPLjE

OD STALNOG DOPISNIKA "NOVOSTI"

NOVI predsednik Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski (56), koji je po Ustavu i vrhovni komandant oružanih snaga, prvi je šef države pod inoviranim imenom, po kompromisu Prespanskog dogovora sa Grčkom.

Pendarovski je rođen i školovan u Skoplju, glavnom gradu države čiji su ga građani u nedelju izabrala za predsednika. U Skoplju je i doktorirao na Institutu za sociološka i političko pravna istraživanja.

U proteklih 11 godina je profesor na Univerzitetu Amerikan koledž u Skoplju gde predaje međunarodnu bezbednost, međunarodne odnose, uvod u politiku, globalizaciju, geopolitiku, spoljnu politiku SAD, spoljnu i bezbednosnu politiku EU i malih država u svetskoj politici.

Bio je na mnogim važnim mestima do sada, radio od 2001. do 2004. kao savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika države, bio predsednik Državne izborne komisije (2004-2005), savetnik za spoljnu politiku šefa države, a od 2016. do 2017. poslanik u Sobranju. Takođe, bio je nacionalni koordinator za članstvo RSM u NATO.

Oženjen je Elizabetom Đorgievskom, univerzitetskom profesorkom, sa kojom ima sina Ognena.

Pendarovski je u imovinskom listu prijavio da poseduje automobil marke "jugo" i ušteđevinu od 12.230 evra. Na ime supruge Elizabete vodi se automobil "reno megan", koji je vozio u vreme kampanje.

Novi šef države RSM, stručnjak za bezbednost, rado sluša muziku grupa sa prostora bivše Jugoslavije uz koju je, kako sam kaže odrastao - "Parni valjak", "Bijelo dugme", "Idoli", "Leb i sol"...

Pendarovski na funkciji predsednika menja Đorđa Ivanova.

Strani mediji su u prvim izveštajima po objavljivanju rezultata preneli izjavu Pendarovskog da će biti predsednik svih građana Severne Makedonije bez obzira na njihovu partijsku pripadnost uz konstataciju da je njegova pobeda vetar u leđa premijeru Zoranu Zaevu i vladi u Skoplju, koja očekuje da dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom u junu, kao i da postane 30. članica NATO sledeće godine.

Pristalice Pendarovskog posle objave rezultata, Foto: AP

Pendarovski je označen kao "prozapadni" kandidat, koji je pobedio u drugom izbornom krugu protivkandidatkinju iz redova VMRO-DPMNE Gordanu Siljanovsku Davkovu, koja je bila protiv promene imena Makedonije.

Novi predsednik Severne Makedonije je osvojio 51,67 odsto glasova, dok je Gordana Siljanovska Davkova osvojila 44,73 procenta. Izlaznost je iznosila 46,55 odsto što je bilo više od neophodnih 40 odsto za validnost izbora.





TEG OD 90.000 ALBANSKIH GLASOVA

U POBEDNIČKOMm učinku za trijumf Steve Pendarovskog kao zajedničkog "konsenzualnog kandidata", makedonsko-albanske vladajuće koalicije SDSM-DUI, postoji i računica stranačkog doprinosa partnera.

Izet Medžiti, šef izbornog štaba vladajuće albanske DUI, izjavio je da je, prema nezvaničnim procenama, "oko 90.000 albanskih glasova podržalo koncept konsenzusa". Medžiti kaže da je ovaj rezultat ostvaren i pored toga što je "bilo organizovanog bojkota albanske opozicije". Procene su da su albanski glasovi dali presudan dopronos prevagi za pobedu Pendarovskog i sigurno obezbeđenje cenzusa.