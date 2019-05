M. SEKULOVIĆ | 07. maj 2019. 12:03 | Komentara: 0

IZJAVA načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore brigadnog generala Dragutina Dakića, "da bi vojska bila osposobljena, mora imati vežbovni poligon, a prostor na Sinjajevini nema alternativu", odnosno čvrste namere Vojske da na prelepoj planini gradi poligon, izazvala je nove, burne proteste javnosti.

- Taj prostor prepoznat je kao jedini adekvatan u Crnoj Gori, pored ostalog izato što je kompletno u državnom vlasništvu. Država mora imati osposobljenu Vojsku, a Vojska, da bi bila osposobljena, mora imati vežbovni poligon - kazao je Dakić. - Ministarstvo odbrane pokrenulo je, pre nekoliko godina, postupak za iznalaženje adekvatnog prostora, na kojem bi se primarno izvodila obuka jedinica do ranga čete. Prostor koji odgovara potrebama VCG pronađen je na istočnoj strani planine Sinjajevine, a administrativno ga dele opštine Mojkovac, Kolašin i Šavnik. Navedenu lokaciju za istu namenu koristila je i Jugoslovenska narodna armija. Vojska nema nameru da na tom području gradi stalne objekte, već će se logistički oslanjati na kasarnu u Kolašinu.



Ova izjava načelnika Generalštaba VCG podstakla je Građansku inicijativu "Sačuvajmo Sinjajevinu" da se pobuni protiv takve odluke.

KORIST - SVE studije koje radimo su pokazale da aktivnosti Vojske na poligonu Sinjajevina apsolutno ne mogu ugroziti životnu sredinu, stanovništvo ili materijalne resurse. Potencijal Sinjajevine je ogroman da ga zajednički valorizujemo, s obzirom na to da bi ga Vojska koristila u jednom kratkom vremenskom periodu tokom godine, dok bi korist za građane bila mnogostruka - od izgradnje infrastrukture, probijanje puteva do katuna, uređenja terena do regulisanja vodosnabdevanja - kazao je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković.

- U organizaciji osvešćenih i slobodnih građana Kolašina, Mojkovca, Šavnika, Danilovgrada, Bijelog Polja i Žabljaka, 19. maja u podne, na Sinjajevini, na katunu Okrugljak, ispred Crkve Ružice održaće se protestni skup sa koga će uputiti žestok i jasan protest i protivljenje namerama militarizacije Sinjajevine - saopšteno je iz ove inicijative, koja apeluje na predstavnike ministarstava i predstvanike aktuelne vlasti u navedenim opštinama, da stanu ispred svojih građana koji će doći na najavljeni skup i kažu jasno "ne" izgradnji vojnih baza i poligona na ovoj planini.

Oni se zalažu da Sinjajevina ostane ono što je vekovima bila - ogromno pasište za očuvanje i razvoj nomadskog, katunskog načina uzgoja stoke. I napominju da je Italija takav oblik stočarenja zaštitila kao deo svetske kulturne baštine.

- Traba da Sinjajevini damo nove vrednosti kroz razvoj i unapređenje turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti, za koje postoje idelani uslovi na visinama od 1.700 do 2.200 metara nadomorske visine. Dakićevi navodi da ne postoji alternativa, izazivaju zabrinutost i ogorčenje, ali predstavljaju i kršenje ustavne definicije Crne Gore. Istina je da je država vlasnik prostora na Sinjajevini, ali je još veća istina da su građani vlasnici države, pa samim tim i Sinjajevine - ističu predstavnici GI i pozivaju Ministarstvo odbrane, odnosno Vladu, da organizuje referendum.



