M. SEKULOVIĆ | 30. april 2019. 14:45 > 15:29 |













- Danas su nas ovde na Murinskom mostu, sabrala žrtva nevine dece i odraslih koji su postradali pre 20 godina od zločinačke nacifašističke natovske ruke. Jedna kap krvi ove nevine dece, mnogo više znači pred Bogom od svih onih koji su učestvovali u razaranju naše otadžbine. Bili smo u ratu, ali naše vlasti kažu da nisu bile u ratu. Branili smo otadžbinu od onih koji su željeli da rasparčaju našu zemlju. Danas vršimo pomen na ovome mestu murinske golgote koje se pridružuje svim onim mjestima na karti naših novijih stradanja od Like i Lore do Beograda i Košara i širom srpskih zemalja, besedio je posle pomena nevinim žrtvama murinskim episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, podsećajući da je mali Miroslav Knežević dečak od 14 godina postradao od istih zločinaca kao njegov stric čije ime nosi, a koji je umoren u plavskom italijanskom i šiptarskom zatvoru 1941-1942. godine.



- Boli me što naša vlast moderni fašizam i natopaktovski nacizam ustoličuje da vlada Crnom Gorom. On ne samo što je pobio decu i druge na murinskom mostu i toliko njih u Srbiji i na Kosovu i Metohiji, nastavljajući muratovsku tiraniju iz 1389. godine, već je nastavio nasiljem i otimanjem Kosova i Metohije od Savezne Republike Jugoslavije, od Crne Gore i Srbije. Oni koji se hvale antifašizmom su priznali te moderne zločnice koji su stid i sram časnog albanskog naroda i Evrope. Nije to dobro ni za koga.Ovo je posle svečane liturgije i pomena pred spomenikom Miroslavu Kneževiću 11), Juliji Brudar (9), njenoj sestri Oliveri Joksimović, ali i Manojlu Komatini (67), Vukiću Vuletiću (47) i Miki Kočanović (63), stradalima u NATO bombardovanju Murine 30 aprila 1999 godine, kazao mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, istakavši da svako zlo prolazi podsećajući na reči Svetog Aleksandra Nevskog da Bog nije u sili, nego u pravdi i Svetog Petra Cetinjskog da je u imenu Božijem sud i pravda.- Ime Božje je ono koje konačno donosi sud o zbivanjima u istoriji i pravda Božija. I ova deca ovde poklana, oni su nosioci pravde i oni će da sude i nama i Evropljanima, i onima koji su na vlasti sada i koji će biti u buduća vremena na vlasti. Deca će biti sudije njihove i samo onaj koji bude saglasan njima i njihovoj žrtvi ima istinske budućnosti i nadamo se u Boga da će tako i biti, kazao je mitropolit Amfilohije, povodom obeležavanja dvadesete godišnjice NATO bombardovanja, koju su organizovale su Eparhija budimljansko-nikšićka, Srpski nacionalni savet Crne Gore i Mjesna zajednica Murino.- Julija i Olivera su djevojčice rođene u Prištini izbegle od šiptarskog noža 1999, došle u ujčevinu, kao što si i 1944. godine u Velici mnoga djeca postradala koja su bila sa KiM. One su u Crnoj Gori našle smrt od istih onih koji su ih zajedno sa Šiptarima prognali sa Kosova. Zar ova dece nemaju već veliku biografiju? Oni se odavde vaznješe u vječnost sa čestitim žrtavama Vukićem Vuletićem, Manojlom Komatinom i Mirkom Kočanovićem. Njihove duše uživaju u slobodi u Carstvu nebeskome, jer su se pridružili Svetim mučenicima, Sv. knezu Lazaru, Veličkim i Gornjepolimskim mučenicima, zborio je episkop Joanikije.