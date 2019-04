Tanjug | 27. april 2019. 10:11 | Komentara: 0

Predsednik crnogorske "Atlas grupe" Duško Knežević, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog sumnje za pranje novca, najavio je da će formirati političku stranku koja će se zvati Evropska partija sloboda (EPS), prenose podgoričke "Dnevne novine" i cdm.me.Navodi se da je Knežević to najavio tokom razgovora sa građanima na društvenoj mreži Instagram, uz tvrdnju da će to biti ozbiljan evropski pokret, pošto ima ljude i stručnjake, kao i jasan cilj svoje političke partije."Opozicija u Crnoj Gori se ponaša nezrelo, svako vuče na svoju stranu. Naravno, nemam ništa protiv njih, ali ću voditi svoju političku borbu i svoj politički pravac. Imaću sve svoje. Opoziciji želim sve najbolje i ako nam se interesi poklope, u redu, a ako ne, onda ćemo ići svi svojim putem. Ja sam već mnogo toga uradio da bih sada čekao na nečije odugovlačenje. Gvožđe se kuje dok je vruće, a ono je sada užareno, žar ću držati i dalje nezavisno od opozicije", rekao je Knežević.Prema njegovim tvrdnjama, postao je politička realnost u Crnoj Gori i nema ni jednog razloga da ne krene u političke vode."Da li opozicija hoće ili neće, ne znam, ali nemam nikakav problem da nastavimo političku borbu i politički rat protiv (predsednika Crne Gore) Mila Đukanovića. Osmisliću način na koji ću to raditi. Pokret je već postavljen, odabrani su ljudi, okosnica pokreta će se vrlo brzo iskristalisati. Tu će biti ljudi koji će biti i iz drugih partija. Oni su aktivni, ili su bili politički aktivni prije nekoliko godina. To su ljudi iz Demokratske partije socijalista, iz Demokrata Crne Gore, ali i iz drugih partija. Zbog svega toga nemam nikakav problem da formiram jednu ozbiljnu evropsku političku partiju”, naveo je Knežević.