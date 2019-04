Iva D. Stojadinović | 28. april 2019. 07:52 | Komentara: 0

MLADA Podgoričanka Sofija Musić nosi titulu najmlađe članice Mense, buduća je pijanistkinja, višestruko nagrađivana u oblasti muzike i sporta, u školi niže same petice, a u slobodno vreme voli da se posveti knjigama, učenju stranih jezika, matematici i crtanju. Vredno radi na tome da bude što bolji muzičar i sanja o tome da oseti čari svetske scene.

Ideja da uradi test inteligencije došla je od njenog oca i brata, koji, kao i Sofija, spadaju u jedan odsto natprosečno inteligentnih osoba. Testirala se čim je stekla uslov za to, odnosno napunila 16 godina i trenutno nosi titulu najmlađeg člana te organizacije.

- Biti član ugledne organizacije, kao što je Mensa, i te kako motiviše za dalja usavršavanja i napredovanja. Time što na testu inteligencije postignete rezultat koji vas svrstava u jedan odsto populacije i koji je priznat svugde u svetu, mora biti vrlo jaka motivacija, ne samo da napredujete u oblasti kojom se primarno bavite, nego i da proširite svoja interesovanja. Sama svesnost da tu pripadate i da dokaz za to imate "crno na belo", pruža veliko samopouzdanje - kaže Sofija.

MATEMATIKA OSIM već pomenutih interesovanja, Sofijine dve velike ljubavi su matematika i crtanje. - S obzirom na to da matematiku nemam kao predmet u muzičkoj školi, uz majku koja inače predaje matematiku, pomalo pratim gradivo gimnazije. Volim mnogo da čitam knjige, posebno literaturu iz oblasti psihologije - ističe Sofija.

Trenutno pohađa Srednju umetničku školu za muziku i balet "Vasa Pavić" u Podgorici i do sada je učestvovala na više državnih i međunarodnih takmičenja u disciplinama solo klavir i klavirski duo.

- U disciplini klavirski duo sam osvojila specijalnu nagradu, a u disciplini solo klavir na državnim takmičenjima je bilo nekoliko prvih i drugih nagrada. Od međunarodnih takmičenja, učestvovala sam na takmičenjima u Udinama, Banjaluci, Tivtu, Skadru, ali posebno bih izdvojila prošlogodišnje takmičenje "Pro Piano Romania" u Bukureštu, jer je to najprestižnije međunarodno takmičenje na kome sam učestvovala. Bilo je takmičara iz Kine, Rusije, Poljske, Moldavije, Amerike, Rumunije, Ukrajine, Španije, Portugalije, Meksika, a osvojila sam srebrnu medalju - kaže Sofija.

PODRŠKA ZA uspehe koje je već ostvarila, najviše je, kaže zaslužna njena porodica koja joj pruža podršku u svemu. Proslavljaju svako takmičenje, nastup i uspeh, pa i kada ne prođe baš najbolje, oni su joj podrška. Svakako, navodi, ništa od toga ne bi bilo moguće ni bez sjajnih profesora, a posebno izdvaja profesorku klavira, Irmu Marković.

Muzika će, već je sigurna, biti njen glavni poziv, planira da upiše akademiju i dalje se usavršava i napreduje, te da nakon toga prenosi svoje znanje mlađim generacijama.

- Nadam se da ću dobiti priliku da studiram u inostranstvu, ali to sa sobom nosi i veliku odgovornost. Nije lako živeti sam u drugoj sredini, daleko od porodice, i to sa tek 18 godina. Još treba uzeti u obzir da je većini studenata koji nastavljaju školovanje u inostranstvu, to prvo odvajanje od porodice na duže vreme, ali školovanje u inostranstvu znači bolju odskočnu dasku i pruža veći spektar mogućnosti za dalju eventualnu muzičku karijeru. Ipak, u inostranstvu su mnogo poznatije muzičke akademije i konzervatorijumi - smatra ona.

Kada govori o planovima za budućnost, Sofija ističe da teži ka tome da postane što bolji muzičar i da, kao i svi, sanja o tome da iskusi čari svetske scene. Kako kaže, kako bi se ostvarili snovi, potreban je samo marljiv i uporan rad i vežbanje.

Osim muzici, Sofija se posvetila i sportu, te osvajala nagrade i u tekvondou.

- U tekvondou sam više puta dosad na državnom prvenstvu osvojila zlatnu medalju. Na međunarodnom takmičenju "Podgorica open" prošle godine sam osvojila srebro, kao i na ovogodišnjem državnom prvenstvu. Aktivno treniram plivanje u plivačkom klubu "Budućnost", a rekreativno se u zimskom periodu bavim i skijanjem - kazala je Sofija.

Nagradu joj je ove godine, kroz Fond za talente dodelilo i Ministarstvo prosvete kroz koji je dobila 1.000 evra kao najtalentovaniji učenik za ostvarene rezultate na takmičenjima i za uspeh u dosadašnjem školovanju. Ta nagrada joj, kako kaže, mnogo znači i finansijski i moralno, jer predstavlja priznanje za celokupan rad i trud. Time joj je, tvrdi, potvrđeno da je na pravom putu i podstiče je za dalje usavršavanje i učešće na raznim seminarima i takmičenjima.