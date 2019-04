V. KADIĆ | 26. april 2019. 07:43 | Komentara: 0

IZJAVA Andrije Mandića, srpskog lidera u Crnoj Gori, koji je na premijerskom satu rekao Dušku Markoviću, predsedniku Vlade Crne, da on, Milan Knežević i Mihailo Čađenović, optuženi za pokušaj državnog udara, posle presude 9. maja, neće dozvoliti da ih bilo ko vodi u zatvor, već su spremni da svoje glave polože, ali i "skinu nekome", izazvala je negodovanja u vladajućoj koaliciji.

Mandić je u četvrtak saopštio da u situaciji kada "privatni sud porodice Đukanović" ukazuje jasnu nameru da njegove saborce i njega, kako navodi, na pravdi Boga, strpa u zatvor, njihov otpor je neminovan.

- Ne pristajemo da ova sudsko-tužilačka farsa dobije projektovani kraj tako što ćemo nevini biti osuđeni i mirno pristati da završimo u privatnim zatvorima porodice Đukanović. Stoga, naš otpor je pravedan u skladu sa Božjom i sa ljudskom pravdom. Nikome ne želimo zlo, ali ćemo se od zla braniti. To je iznuđeni izbor od koga se ne može odustati - kaže Andrija Mandić. - Upravo nam i Sveti Nikolaj Žički govori da ne postoji lična, prirodna samoodbrana, već svesni čin žrtve za vrednosti koje su starije od naših života. Spremni smo za tu odbranu. Ruka je odlučna i dugačka, i verujemo da ćemo uspeti da zaustavimo beščasni naum režima, koji je, kako smo obavešteni, već doneo odluku. Ako nas spreče i ako nam to ne pođe za rukom sigurni smo da će to uraditi neko drugi.

PROČITAJTE JOŠ - MANDIĆ PORUČIO MARKOVIĆU: Ako lideri DF-a budu uhapšeni ''leteće glave''

Za navodni pokušaj državnog udara 16. oktobra 2016. na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori pored članova Demokratskog fronta optuženo je još 11 osoba, državljana Srbije i Rusije. Presuda je zakazana za 9. maj u 9 časova u Višem sudu u Podgorici.

PREMIJER

NA poruku koju je u parlamentu uputio Mandić odgovorio je premijer Marković:

- Ako smo u 21. veku došli dotle da se u političkim neslaganjima preti skidanjem glava, onda onaj koji će da skida glave neka se spremi za to. I onaj koji će da brani svoju glavu neka se takođe spremi.