PODGORICA - Lider Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić zapretio je tokom premijerskog sata da će, kako je rekao, leteti glave ukoliko on, Mihailo Čađenović i Milan Knežević budu uhapšeni nakon izricanja presude u slučaju pokušaja terorizma."Pre smo spremni glavu da položimo i nekome glavu da skinemo, nego što će nas neko odvesti u zatvor. I to Vam govorim da znate, jer vi donosite odluke", poručio je Mandić u Skupštini predsedniku Vlade Dušku Markoviću.Marković mu je odgovorio da ukoliko neko namerava da skida glave mora biti spreman na to, ali kako je dodao, i onaj koji će da brani svoju glavu mora da se spremi.Marković je kazao da je politika DF obeležena političkim neuspesima i mržnjom prema onima koji misle drugačije.PROČITAJTE JOŠ -"Ako smo došli dotle, u 21. veku, da u političkom dijalogu i neslaganju pretimo kidanjem glava - onaj ko će da kida glave mora da se spremi za to, onaj koji će da brani svoju glavu, takođe je spreman za to", naveo je Marković.Pojedini mediji su objavili da u slučaju osuđujuće presude poslanici DF planiraju da se zatvore u zgradu parlamenta.Optužnicom su obuhvaćena dvojica ruskih državljana za koje Tužilaštvo tvrdi da su pripadnici ruske vojne obaveštajne službe GRU, deset srpskih državljana kao i lideri DF Mandić i Knežević i vozač tog saveza Mihailo Čađenović.Izricanje presude je zakazano za 9. maj a DF je najavio niz aktivnosti tog dana, ali zvanično nisu najavili šta tačno planiraju. Protest koji je bio planiran tog dana u organizaciji građanskog pokreta Odupri se, koji već više od tri meseca organizuju antivladine proteste, odložen je na zahtev DF koji, kako je navedeno, planira aktivnosti u sopstvenom aranžmanu.