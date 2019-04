V. K. | 24. april 2019. 13:25 |





Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore žali što je njegov sin Amar navijačku strast na utakmici Budućnost VOLI-Crvena zvezda u Podgorici izrazio nesportski.

-Sport bi trebalo da nas spaja. Iako je punoletan i sam snosi odgovornost, žao mi je što je navijačku strast u jednom momentu iskazao na nesportski način. Ja to ne podržavam. Ali svestan da to nije trebalo da uradi, on se izvinio. Iz ovog bi trebalo da izvučemo poruku da sport treba da nas zbližava, a ne da nas svađa i razdvaja. A posebno ne nas u regionu, koji smo najbliži jedni drugima. Tome bi svi trebalo da damo doprinos, poručio je Nuhodžić.

Pročitajte još - MUP Srbije dobio snimke lica koja su napala delegaciju Zvezde u Podgorici

Amar Nuhodžić je pljuvao igrače Zvezde prilikom ulaska u "Moraču", uoči zagrevanja za treći meč finalne serije za prvaka ABA lige. Na snimcima koji su se brzo proširili društvenim mrežama vidi se kako on ulazi u teren, i pljuje igrače iz Beograda. Niko od nadležnih u tom trenutku nije reagovao na njegovo nesportsko ponašanje.