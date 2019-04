M. SEKULOVIĆ | 24. april 2019. 12:02 |

RUŠENjE rodne kuće patrijarha SPC Varnave (Rosića) u Pljevljima šokiralo je javnost u Crnoj Gori, posebno pripadnike pravoslavne vere i Srbe na severu zemlje, gde su većinski narod. Ipak, ovo nije prvi slučaj zatiranja srpstva. Pre deceniju, u Bijelom Polju, kao gumicom je izbrisana zgrada prve Srpske škole u Crnoj Gori.

- To je prosto neverovatno! To može da se desi samo nama Srbima! Šokiran sam vešću iz Pljevalja. Međutim, dobrim delom za to, i ne samo to što nam se loše dešava, krivicu snosimo mi Srbi - kaže predsednik Srpskog nacionalnog veća u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović. - SNV je imao ideju da sa Srpskim kulturnim klubom "Patrijarh Varnava" tu kuću otkupi i obnovi. Ali, po običaju, nedostajalo je novca. Vreme je da se trgnemo. Da budemo malo agresivniji u traženju i zastupanju svojih ustavnih i zakonskih prava.

Vuksanović se seća da je svojevremeno na sličan način u centru Bijelog Polja "zbrisana" i zgrada prve Srpske škole na ovom području.

Zemljište za izgradnju prve Srpske škole priložila je Srpska pravoslavna crkva 1847. godine, a u ime SPC odobrenje je potpisao pop Sava Balšić. Saglasnost za izgradnju škole dala je Porta 1854. godine, pod uslovom da je srpsko stanovništvo o svom trošku izgradi i održava.

Teško je danas utvrditi koliko su dugo Srbi u Bijelom Polju tražili odobrenje od turskih vlasti da mogu otvoriti školu za svoju decu. Ali današnje vlasti nisu imale milosti prema vrednom spomeniku kulture u Bijelom Polju, bez obzira na to što stara i ruinirana zgrada prve Srpske škole nije narušavala ambijent, ali je zato bila pogodno mesto da se još jednom zatre trag prvoj srpskoj pismenosti.

Prva Srpska škola

Srpska pravoslavna crkvena opština u nekoliko navrata obraćala se aktuelnim vlastima da dozvole izgradnju duhovnog centra koji bi objedinio više oblasti kulture kao što su: riznica, čitaonica, prostorija za veronauku i crkveni hor... Nije bilo odgovora! Škola je srušena pre deset godina.

Pisma su išla i na adrese ministara za uređenje prostora, odbornika u lokalnom parlamentu, direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Umesto pozitivnog odgovora, stigao je najmanje očekivani - škola je srušena.

- Rušenjem te zgrade uništavaju se koreni srpske prosvete i kulture, ali se istovremeno uništava i udeo Crkve u formiranju prve Srpske škole u Bijelom Polju - objašnjava episkop budimljansko--nikšićki vladika Joanikije. - Ovakvo brisanje našeg pamćenja je atak na kulturu i povređuje naša verska i nacionalna osećanja.



Vraćanje obeležja

"UKINULI" BOŽIĆ

KOLIKO se u Crnoj Gori "juriša" na sve što makar asocira na srpstvo, govori i primer iz Mojkovca. Odbornička većina "ukinula" je Božić kao Dan opštine Mojkovac, koji se slavio u znak sećanja na slavnu Mojkovačku bitku i komandanta vojske serdara Janka Vukotića. Umesto ovog, izabran je datum kada su "ujedinjene" mesne zajednice Polja i Podbišće?!