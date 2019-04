M. STANČIĆ/Agencije | 21. april 2019. 14:45 > 01:00 |

SKOPLjE - OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

U Severnoj Makedoniji će biti održan drugi krug predsedničkih izbora u kojem će snage odmeriti kandidat koalicije okupljene oko vladajućih stranka Socijaldemokratskog saveza i albanske DUI Stevo Pendarovski i kandidat VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova.



Preliminarni rezultati Državne izborne komisije, na osnovu prebrojanih gotovo 100 odsto glasova, pokazuju da je Pendarovski osvojio 42,83 odsto glasova, a Siljanovska Davkova neznatno manje - 42,25 odsto.



U brojkama to znači da je 322.605 građana glasalo za Pendarovskog, a 318.247 za Davkovu.



Treći kandidat koga podržava Savez za Albance i Besa, Bljerim Reka osvojio je 10,34 odsto glasova, prenela je agencija MIA.



S obzirom da u prvom krugu niko nije dobio više od 50 odsto glasova, u drugim krugu učestvuju dva kandidata koja su osvojila najviše glasova u prvom krugu.



Izlasnost je 41,78 odsto, odnosno 753.267 građana sa pravom glasa.



Drugi krug glasanja trebalo bi da bude održan 5. maja.



Za predsednika će u drugom krugu biti izabran kandidat koji je dobio većinu glasova, pod uslovom da na glasanje izađe više od 40 odsto od ukupnog broja upisanih glasača u biračkom spisku, odnosno 723.253 glasača.



Ukoliko i u drugom krugu ne bude ispunjen izlazni cenzus, prema Ustavu se ponavlja ceo izborni postupak.



