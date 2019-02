V.K. | 16. februar 2019. 17:28 | Komentara: 0

Podgorica - Oni koji vode kampanju pokušaja diskreditacije predsednika Mila Đukanovića, nemaju nijedan argument, saopšteno je danas iz kabineta predsednika Crne Gore, odbacujući kao neistinu izjavu vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića da je Đukanović formirao firmu kako bi uestvovao u privatizaciji bolnice Meljine.





-Namera da se u emisji „Ukrštene riječi“ u nekim komentarima nakon toga stvori medijska senzacija, spominjem „postojanja firme“ Mila Đukanovića, koja je osnovana samo na papiru, bez prometa i pravnih radnji 2006.godine u vreme kad on nije obavljao ni jednu državnu fankciju, samo dokazuje to što se inače zna da oni koji vode kampanju pokušaja diskreditacije Predsednika Crne Gore, nemaju ni jedan argument za svoje nistinite optužbe. Naravno, apsolutna je izmišljotina zlonamerna najnovija konstrukcija odbeglog tajkuna da je ta „firma“ formirana radi učešća u privatizaciji bolnice Meljine, što nije vredno komentara. Takođe, netačne su tvrdnje koje je saopštio urednik Dana Nikola Marković da je predsednik Đukanović bio 2006.godine, u vreme kada je napustio državne funkcije dužan da prijavi postojanje te firme. Shodno tada važećem Zakonu o konfliktu interesa koji je stupio na snagu 30.juna 2004.nije bio propisano da javni funkcioner podnosi izveštaj o imovini Komisiji za sprečavanje konflikta interesa godinu dana od prestanka vršenja funkcije kako je to tvrdio novinar Marković. Formalno osnivanje te sada spin-firme u svakom slučaju nije dovodilo do promena u imovnom stanju njenog osnivača - saopšteno je iz kabineta Đukanovića.





U međuvremenu, usledila je reakcija novinara Nikole Markovića.





-Bledi pokušaj Đukanovića da naknadnom pameću i neistinama ublaži sopstveno posrnuće samo dokazuju tešku situaciju u kojoj se on nalazi nakon sve većeg broja dokaza o njegovim nezakonitim postupcima - saopštio je Marković.